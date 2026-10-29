快訊

美股早盤／AI疑慮再起…字母領跌、費半摔2% 邁威爾重挫12%

涉賄選？萬美玲兒子佀廣洋12萬交保 疑送子母車、摸彩品列查

台指期夜盤開低走弱 46K關卡能否守穩受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛2032年實施全民徵兵制 年徵召增至7500人

中央社／ 維爾紐斯29日專電
立陶宛總統瑙塞達。歐新社
立陶宛總統瑙塞達。歐新社

立陶宛總統瑙塞達今日宣布，立陶宛預計2032年實施全民徵兵制，每年徵召人數將從目前約5000人增至7500人。政府原希望提前實施，但考量軍方訓練能力、營舍設施及教官人力等準備工作，決定將時程訂於2032年。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天在國家國防委員會會議後表示，委員會已就實施時程達成共識。全民徵兵制上路後，女性仍維持自願服役原則。

立陶宛現行制度以男性義務役為主，主要徵召18至22歲、符合服役條件的男性，每年預計徵召約5000人，女性則可自願服役。全民徵兵制實施後，預計每年徵召人數將增至約7500人。一般義務役役期為9個月，另設有針對特定專業人才及軍官培訓等不同服役方案，以擴充軍隊人力與國防動員能力。

瑙塞達指出，從2032年開始實施徵兵制是最理想的安排，可以讓立陶宛有足夠時間興建營舍、培訓教官，以容納更多新兵並確保訓練品質。相關單位也須兼顧新兵訓練及後備軍人複訓，確保2項工作都能有效進行。

據報導，立陶宛總理辛克維丘斯（MindaugasSinkevicius）表示，政府原希望更快推動全民徵兵，但軍方評估後認為2032年才具備充分準備，因此同意延後實施。

辛克維丘斯指出，國家國防委員會針對實施日期進行深入討論，各方認為，推動全民徵兵並非競賽，也不應只為訂定日期而倉促上路，而是必須在具備充分條件後實施。相關準備工作包括培訓約300名教官，以及興建適當設施，供增加的徵召人員使用。

報導指出，委員會也同意擴大新兵的服役選項。瑙塞達表示，未來可納入無人機操作訓練，或協助國家邊防局、消防及救援部門執行任務。

立陶宛於2015年恢復部分徵兵制。俄羅斯2014年併吞克里米亞後，立陶宛以安全威脅升高為由，恢復徵兵制，終結過去朝全面職業軍隊發展的方向。

立陶宛 徵兵制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

抵制俄運動員遭取消國際賽主辦權 立陶宛強調價值不容妥協

賴總統：以不對稱戰力思維 讓無人系統成國軍千里眼

英國加強提升社會韌性 台灣經驗曾登上國會

強化防災 內政部：易成孤島65公所將派駐災防輔導員

相關新聞

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

據「泰國航空」粉絲專頁Outsider's Aviation 29日發布的照片，1架華航客機機輪直接卡進下陷的跑道。

立陶宛2032年實施全民徵兵制 年徵召增至7500人

立陶宛總統瑙塞達今日宣布，立陶宛預計2032年實施全民徵兵制，每年徵召人數將從目前約5000人增至7500人。政府原希望...

普吉島豪雨釀洪水、土石流 當局下令高風險區緊急撤離

泰國觀光勝地普吉島連日豪雨引發洪水及土石流，著名的巴東地區昨天再度發生土石崩落，導致道路受阻。巴東市府已下令高風險地區的...

愛沙尼亞快遞機器人疑闖紅燈肇逃 公車急煞多人受傷

愛沙尼亞首都塔林日前發生公車與快遞機器人碰撞事故，一台機器人疑似闖紅燈進入行人穿越道，公車司機緊急煞車造成數名乘客受傷，...

重型神轎狂飆甩尾！日祭典「博眼球」1年6死 專家批：別美化危險

據日媒「女性自身」報導，日本傳統祭典近期死傷頻傳，光是今年就已奪走6條寶貴人命，掀起社會對人命與民俗傳承的激烈討論。

無防撞措施！日女童駕卡丁車失控撞死男童 主辦、承包商互踢皮球

一場推廣汽車文化的親子嘉年華，竟演變成奪命慘劇。據日媒「東洋經濟Online」報導，2022年9月北海道森町舉辦由豐田（TOYOTA）體系經銷商主辦的車迷活動，一名11歲女童在停車場臨時賽道駕駛卡丁車時失控暴衝，撞向圍觀人群，造成一名2歲男童不幸身亡、4歲男童輕傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。