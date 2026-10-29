立陶宛2032年實施全民徵兵制 年徵召增至7500人

立陶宛總統瑙塞達今日宣布，立陶宛預計2032年實施全民徵兵制，每年徵召人數將從目前約5000人增至7500人。政府原希望提前實施，但考量軍方訓練能力、營舍設施及教官人力等準備工作，決定將時程訂於2032年。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天在國家國防委員會會議後表示，委員會已就實施時程達成共識。全民徵兵制上路後，女性仍維持自願服役原則。

立陶宛現行制度以男性義務役為主，主要徵召18至22歲、符合服役條件的男性，每年預計徵召約5000人，女性則可自願服役。全民徵兵制實施後，預計每年徵召人數將增至約7500人。一般義務役役期為9個月，另設有針對特定專業人才及軍官培訓等不同服役方案，以擴充軍隊人力與國防動員能力。

瑙塞達指出，從2032年開始實施徵兵制是最理想的安排，可以讓立陶宛有足夠時間興建營舍、培訓教官，以容納更多新兵並確保訓練品質。相關單位也須兼顧新兵訓練及後備軍人複訓，確保2項工作都能有效進行。

據報導，立陶宛總理辛克維丘斯（MindaugasSinkevicius）表示，政府原希望更快推動全民徵兵，但軍方評估後認為2032年才具備充分準備，因此同意延後實施。

辛克維丘斯指出，國家國防委員會針對實施日期進行深入討論，各方認為，推動全民徵兵並非競賽，也不應只為訂定日期而倉促上路，而是必須在具備充分條件後實施。相關準備工作包括培訓約300名教官，以及興建適當設施，供增加的徵召人員使用。

報導指出，委員會也同意擴大新兵的服役選項。瑙塞達表示，未來可納入無人機操作訓練，或協助國家邊防局、消防及救援部門執行任務。

立陶宛於2015年恢復部分徵兵制。俄羅斯2014年併吞克里米亞後，立陶宛以安全威脅升高為由，恢復徵兵制，終結過去朝全面職業軍隊發展的方向。