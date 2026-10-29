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日本偷拍案查獲數4年增至1.8倍 隱藏式攝影機微型化是主因

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本偷拍案件查獲數近年持續增加。專家分析，隱藏式攝影機性能提升、日益微型化，是案件增加的主因，甚至孩童也成為偷拍目標。

日本TBS電視台報導，根據日本警察廳統計，偷拍案件查獲件數從2021年的5019件，增加到2025年的9237件，約為2021年的1.8倍。

近期接連傳出兒童受害案例。橫濱市10月6日宣布，一名曾在兒童課後托育班工作的男性職員，持有疑似在廁所偷拍男童的影片及照片，疑有40多名兒童受害。

另外，福岡市一名中學男教師10月2日因試圖偷拍學生，遭懲戒免職。學生發現，廁所的衛生紙架上被用膠帶固定了一台小型攝影機。

也有案例是攝影機偽裝成日用品。一名曾在超市工作的女性說，她進入男廁清點備品時，發現小便斗之間放著一個平常不會出現的芳香劑。

她回憶當時表示：「我心想：『咦？這個怎麼怪怪的，這是什麼？』拿起來之後，就覺得有點不對勁。」她打開芳香劑的蓋子，發現裡面用布膠帶固定著一個疑似攝影機的裝置，大小約如拇指指甲尖。

她對藏匿手法如此巧妙感到震驚，表示：「我完全沒想到竟然會有這種東西。」

愛知醫科大學副教授大橋涉分析，偷拍案件增加的最大原因，在於「隱藏式攝影機的性能提升，已經變得更輕巧、更小型化」。

報導指出，問題不只是體積縮小。座鐘、打火機、汽車鑰匙、計算機等看似普通的生活用品，都可能是攝影機。例如，有些乍看只是普通打火機的物品，背面卻藏著小型鏡頭，不仔細查看很難發現。

大橋涉把這類混入日用品、與環境融為一體的攝影機稱為「變色龍攝影機」，呼籲民眾提高警覺。

從事偷拍等調查的Everblue公司推進部副部長川瀨毅己說：「先裝設小型攝影機，之後再回去取回的手法越來越多。」他曾在一間廁所隔間裝設攝影機示範，攝影機就藏在固定注意事項告示牌的螺絲裡，與真螺絲看起來毫無差別。

川瀨毅己表示，牆上的掛鉤、電器的電源轉接器等，所有看得見的物品都可能被裝入攝影機。打掃不確實的廁所尤其要留意，他解釋：「如果垃圾一直放著沒清，有人可能拿垃圾當掩護，把攝影機藏在裡面。」

面對悄悄融入日常生活的「變色龍攝影機」，大橋涉說，察覺異狀的關鍵是「違和感」。他建議，進入廁所等場所時，花10秒鐘觀察周遭有沒有不尋常的物品，若有，再確認上面是否有小孔。

大橋涉也指出，如果發現可疑攝影機，「基本上請不要湊近查看，因為加害人有可能正在攝影機的另一端，即時觀看拍攝畫面」。

報導說，為避免抹去可能留在設備上的犯人指紋，發現可疑攝影機時不要直接觸碰，應儘速向警方報案。

日本 偷拍

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