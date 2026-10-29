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韓媒：PHP防火牆遭入侵 發現疑似中國駭客蹤跡

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

南韓中央日報報導，疑似與中國往來的駭客利用程式語言PHP內部一項重大安全漏洞攻破其防火牆，取得南韓、日本、美國及台灣等4國伺服器的完整控制權。

以色列網路安全公司Dream研究人員今天公布一項報告，揭露這起利用PHP漏洞的大型網攻行動。PHP是用來運作網站的一種程式語言。當訪客載入網頁，執行PHP的伺服器會組合網頁內容並傳送至瀏覽器。PHP是免費的開放原始碼軟體，由志工維護。

研究人員獲取的日誌顯示，駭客掃描全球約1萬9000台防火牆，隨後將最終目標縮小至南韓、美國、日本以及台灣的240台設備。防火牆是過濾進出網路流量並阻擋未授權存取的安全系統。

報告指出，總共25個系統遭入侵。駭客奪取24台防火牆的最高管理權限，即root存取權，同時控制一台管理美國政府附屬機構內部網路的伺服器。

根據報導，目前尚未確認有多少機敏資料遭竊（如果有）或是否有其他系統遭入侵，也不清楚是否有任何南韓的系統受影響。

駭客利用了PHP內部的「PHP2Shell」漏洞和開源作業系統Linux的漏洞；後者普遍用於伺服器與網路設備。

這個PHP漏洞允許駭客從遠端執行任何指令，還能在短短數秒內駭入網站，完全不需要密碼或其他任何形式驗證。

安全專家最擔心的是，本該抵禦駭客的防火牆反而成為駭客入侵的突破口。駭客透過防火牆突破內部網路後控制住中央管理伺服器，從而取得該伺服器管理的其他防火牆設定和憑證。

研究人員說，駭客植入的後門程式WebShell可能至今仍處於活躍狀態，這能使駭客從遠端存取權限。

若干跡象顯示這些駭客可能與一個中國組織有關。駭客執行網攻的系統時區被設定為中國標準時間（CST），還使用了一款能搜尋聯網設備的中國搜尋引擎。

研究人員還認為駭客運用人工智慧（AI）編寫程式碼，因他們發現系統中安裝Anthropic AI程式開發代理工具Claude Code的痕跡，且相關配置顯示用過中國AI模型DeepSeek和Kimi。

南韓 駭客

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