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普吉島豪雨釀洪水、土石流 當局下令高風險區緊急撤離

中央社／ 曼谷29日專電
泰國普吉島（Phuket）因連日豪雨引發洪水和土石流，造成多條道路淹水。路透社
泰國普吉島（Phuket）因連日豪雨引發洪水和土石流，造成多條道路淹水。路透社

泰國觀光勝地普吉島連日豪雨引發洪水及土石流，著名的巴東地區昨天再度發生土石崩落，導致道路受阻。巴東市府已下令高風險地區的居民撤離至避難所，並安排接駁車協助民眾離開，當局也呼籲民眾避免前往危險路段。

泰國普吉島（Phuket）因連日豪雨引發洪水和土石流，造成多條道路淹水、車輛受損，其中巴東（Patong）28日再因豪雨引發土石崩落，市長拉莉塔（Lalita Maneesri）表示，市府昨晚已派員前往受災區域給予協助並確保居民的安全。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，巴東市府已安排接駁車，協助需要撤離的居民離開，並指定小型及大型車輛的停放區域，讓民眾將車輛移往較安全地點。

普吉島自26日發生洪水災情以來，巴東已有超過100戶家庭及商家受到影響，初步估計損失約1億泰銖（約新台幣9600萬元）。

普吉新聞網（The Phuket News）則根據今早8時發布的通報報導，普吉島多個地區出現淹水情形，主要道路受到影響，其中巴東地區的山坡逕流夾帶泥土、岩石及淤泥沖入住宅與商業區，造成房屋、商店、旅館、汽機車受損，道路也遭泥濘與碎石覆蓋。

泰國媒體評論指出，普吉島的洪水「並非單純天災，而是一場原可避免的災難」。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天刊登評論，將普吉島爆發洪水的原因指向排水及防洪設施不足，以及部分違建加劇土石侵蝕。

評論指出，當地部分住宅及旅館違法興建於陡峭山坡，可能加劇土壤侵蝕，使土壤與花崗岩在長時間豪雨下被沖刷而下。

另外，水利基礎設施也是一大問題，普吉島的主要城區仍依賴直徑僅60公分的排水管道，相較之下，曼谷過去10年持續擴建地下排水網絡，部分管道直徑已達1.5公尺。

評論指出，普吉島除須改善排水及防洪設施，也應嚴格執行山坡開發限制，否則單靠改善排水，仍難以解決土地開發造成的土石流風險。

普吉島 土石流 豪雨

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