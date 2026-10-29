愛沙尼亞快遞機器人疑闖紅燈肇逃 公車急煞多人受傷

愛沙尼亞首都塔林日前發生公車與快遞機器人碰撞事故，一台機器人疑似闖紅燈進入行人穿越道，公車司機緊急煞車造成數名乘客受傷，肇事機器人隨後自行駛離現場。當地運輸公司表示，事故詳細情況仍待警方調查。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，事故發生在26日傍晚，位於塔林市中心的一個交叉路口。塔林市營運輸公司（TLT）表示，一台Bolt快遞機器人疑似闖紅燈進入行人穿越道，公車司機及其他用路人均證實這一情況。

公車司機為避免事故發生而緊急煞車，導致車上數名站立乘客跌倒受傷。公車影像顯示，車輛與機器人發生碰撞後，機器人被推著沿道路移動，隨後自行駛離現場。

據報導，TLT董事諾維科夫（Andrei Novikov）表示，機器人在碰撞後自行駛離現場，目前事件仍在調查中，警方將進一步查明事故原因。TLT發言人表示，交通事故當事者若未履行法律規定的義務便離開現場，可能構成違法行為。

據報導，塔林過去也曾發生公車與快遞機器人碰撞事故。2020年4月，一台快遞機器人撞上公車車輪，所幸當時無人受傷。

愛沙尼亞發展快遞機器人已有多年。當地新創科技公司星艦科技（Starship Technologies）2016年開始在塔林等地測試快遞機器人，探索利用自動化設備運送網購商品及餐點；2024年，星艦科技與愛沙尼亞企業Bolt合作，將機器人配送服務整合至食物外送平台，讓部分地區居民可以透過應用程式訂購餐點，再由機器人配送。