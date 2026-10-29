跨境煙霾影響馬來西亞製造業 社會福祉損失估640億元

跨境煙霾影響馬來西亞，大馬製造商聯合會委託研究估計，今年7月至10月的煙霾造成馬幣80億令吉（約新台幣640億元）社會福祉損失。會員調查另顯示，逾2/3受訪會員營運據點受影響，26%表示影響達中度或重大程度。

馬來郵報（Malay Mail）、星報（The Star）報導，馬來西亞製造商聯合會（FMM）委託Carbon Spur研究，結合衛星觀測、空氣品質監測、大氣模型及會員調查，分析煙霾來源、程度與影響。

這份「2026年馬來西亞火災季與跨境煙霾」報告，涵蓋7月1日至10月22日。研究不僅關注空氣污染指數高峰，也評估長時間暴露於污染的累積影響。會員調查回覆則主要來自雪蘭莪州與檳城；研究資料截止時火災季仍持續，結果仍屬初步。

報告中的社會福祉損失，是將估計提早死亡造成的健康負擔換算為金額，反映人們為降低死亡風險願意支付的金額，並非經濟產出損失。

根據調查，在營運受影響的受訪會員據點中，81%回報員工病假或健康因素增加，14%因人手不足，導致輪班、生產或交貨受阻；37%表示產量下降，27%曾暫時停止至少一項作業。

聯合會表示，跨境煙霾的影響不僅涉及環境，也危及公共衛生與工業生產力，必須在即將舉行的亞太經濟合作會議（APEC）及東協會議上，列為重要議題。

聯合會總會長李祖國（Jacob Lee Chor Kok）表示，對製造業者而言，長時間的煙霾可能造成員工生病、無法上班、生產與交貨受阻，以及防護措施和醫療支出增加，這些成本最終影響企業競爭力與經濟韌性。

他認為，跨境煙霾不分國界，鄰國、人民及經濟共同承受後果。因此，預防煙霾不能僅由單一國家負責。

聯合會呼籲加速落實涵蓋2023年至2030年的第二版東協跨境煙霾污染防制合作路線圖，並支持東協在2030年前實現無煙霾的區域目標。

東協成員國於2002年簽署「東協跨境煙霾污染協議」（AATHP），2003年生效，透過監測、預防、緊急應變及跨境援助等合作，防範及減輕跨境煙霾污染。然而，協議生效逾20年，煙霾仍反覆發生，區域合作的實際成效持續受到考驗。