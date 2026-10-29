重型神轎狂飆甩尾！日祭典「博眼球」1年6死 專家批：別美化危險

據日媒「女性自身」報導，日本傳統祭典近期死傷頻傳，光是今年就已奪走6條寶貴人命，掀起社會對人命與民俗傳承的激烈討論。

10月大阪「地車祭」接連發生地車翻覆意外，造成48歲和51歲2名男子死亡；愛媛「西條祭」一名62歲男性遭沉重太鼓台壓死；2月岡山「西大寺會陽」赤裸祭搶奪寶木引爆推擠踩踏釀2死；8月新潟「水原祭」更有一名18歲男高中生遭衝撞的巨型花燈與騎樓鐵柱夾死。接二連三的奪命悲劇，讓外界開始檢視祭典失控的危險本質。

針對傷亡不斷，宗教社會學者、文教大學教授塚田穗高敲響警鐘，痛批最危險的是將這些死傷美化為「光榮掛彩」或「為祭典殉職」的合理化心態。他指出，這種讓集體狂熱凌駕於個人生命的思維極具盲點，且近年許多祭典為了迎合媒體與遊客愛看的「驚險刺激場面」，甚至把重達數噸的神轎「不減速狂奔急轉彎」等危險動作越玩越過火，地方政府也只把祭典當成觀光招牌宣傳，嚴重放任安全管理，導致本該祈福凝聚社區的活動淪為死劫。

相關事件也在網路引爆激烈對立。批判派網友痛批「漠視人命的時代錯誤陋習應立刻停辦」；支持派則堅稱「這是賭上性命也必須捍衛的在地靈魂與傳統」。面對兩極爭端，塚田教授直言，任何文化都是在不斷調整中延續，「正因為希望祭典能代代相傳，才更需要做出改變。」