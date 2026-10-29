油價暴漲害豪華郵輪停航！200人遭丟包柬埔寨 怒控連飯店都不幫找

主打「以海為家」與「終身搭乘」的豪華住宅型郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）原本正在環遊世界，卻因船公司以燃油成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨。每日郵報報導，船上乘客透露，船公司先前曾「苦苦哀求」他們掏錢。

長200公尺的「奧德賽號」2024年10月從北愛爾蘭出發，展開不間斷航程。住客可以租用艙房度假，也可以購買終身居住權。艙房每月租金為3500英鎊（約新台幣15.1萬元），永久居住權價格介於12萬至44萬美元（約新台幣389萬至1426萬元），部分乘客甚至變賣所有財產支付費用。

美國船公司Villa Vie Residences在聲明中表示，亞洲部分地區每間艙房的每月燃油成本，已從平均1800美元（約新台幣5.8萬元）飆升至估計6000至8000美元（約新台幣19.5萬至25.9萬元）。由於無法將如此大幅度的成本上漲直接轉嫁給住客，造成的資金缺口已使現有營運模式面臨難以維持的財務壓力。

「奧德賽號」從泰國抵達柬埔寨，原定接著前往越南，但船公司27日宣布，由於美伊戰爭導致燃油成本「異常大幅上漲」，已「暫停在柬埔寨的營運」。

柬埔寨施亞努省副省長隆迪蒙（Long Dimanche）表示，「奧德賽號」載著203名乘客及156名船員抵達施亞努港（Sihanoukville），突如其來的下船命令讓許多退休人士和遠距工作者在距離祖國數千英里的地方頓時無家可歸。部分乘客搭機離開，其他人則留在當地，郵輪預計31日補充燃油後離港。

船上乘客、經營郵輪部落格的卡辛漢（Randy Cassingham）發表一篇題為「棄船！」（Abandon Ship!）的文章，指出下船命令是一連串問題造成的結果。他表示，「奧德賽號」原定從貝爾法斯特啟航，卻延誤4個月，而且始終未達650名住客的滿載容量，最多只有約350人。這艘船稱不上「豪華」，但原本價格負擔得起，直到船公司開始「苦苦哀求乘客掏錢」。

儘管船公司表示正「與住客合作，協調下船事宜，並尋找臨時住宿安排」，但卡辛漢指控，船公司對受困乘客「完全沒有提供任何協助」。他說：「他們安排接駁巴士，把我們載到柬埔寨施亞努市中心，就這樣，沒了。甚至連飯店名單都沒有給我們，更別說協助我們前往飯店或支付住宿費。」

船公司執行長維拉爾巴（Kathy Villalba）26日清晨透過船上內部通訊系統通知住客，他們只有幾個小時可以收拾物品。據Residential Cruising報導，船內公告指出，由於未能取得繼續營運所需的燃油，「奧德賽號」將於當天下午暫時停航，船員留在船上維護船隻及必要系統，所有住客必須在下午2點前下船。

一名乘客在社群媒體上寫道：「我們今天下午2點被趕下船！他們早上6點半才通知我們！Villa Vie完全沒有提供住宿、交通安排或任何其他協助。」

卡辛漢表示，這件事讓乘客出現「各種負面情緒」，「從憤怒、怨恨、困惑，到『我現在該怎麼辦？』都有」。他補充說：「許多人覺得遭到背叛：他們怎麼能離開泰國這樣安全、辦事方便的地方，卻把我們丟在柬埔寨？」