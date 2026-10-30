天天光顧的阿公突消失1周！超商女店長機警協尋 背後藏多年前傷痛

超商不僅是日常生活的便利補給站，更成了守護長輩的溫暖防護網。據日本生活資訊網站「Hint-Pot」報導，一名經營超商長達10年的40多歲女性店長（@miyuakochin），日前發現一名每天固定來買菸的熟客阿公，已快要整整一周沒現身。

由於適逢連假相關單位未上班，她在連假結束後，立刻通報市府的「高齡綜合支援中心」，以老翁之前曾代繳水電費留下的姓名，還有曾在住處公寓附近巧遇的記憶請求協尋。所幸通報一小時後，負責人員來電回報確認老翁平安，僅是因身體微恙在家休養。隔天老翁更特地到店裡向店長道謝，讓平時寡言的他罕見露出了靦腆笑容。

店長之所以如此敏銳且主動介入，背後全因一段刻骨銘心的遺憾。曾任職安養機構15年的她透露，5年前也曾遇過常客長輩多日未踏入超商，她熱心前往住處探視，卻痛心成了長者「孤獨死」的第一發現者。

「如果當初能早點通報，是不是就能救回一條命？」這份自責讓她決心將店面打造成社區守護站，主動串聯地方長照網絡，不僅在店內張貼諮詢管道，更耐心協助一天中多次購買同一商品的失智長輩，印下購買證明提醒：「剛有買同樣的東西了唷。」

店長的暖心做法在社群網路吸引超過2萬人感動按讚，許多網友紛紛盛讚店長的細心與警覺，守護社區高齡獨居長輩的安全。