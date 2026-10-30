快訊

台股開盤重挫1447點！失守4萬5000點 日韓股市同步下殺、美股科技股承壓

代夫出征涉賄！基隆議員候選人李昀靜20萬交保 張秉鈞父子聲押

日本年輕人激進新「窮」法 犧牲當下人生的NISA貧窮

聽新聞
0:00 / 0:00

天天光顧的阿公突消失1周！超商女店長機警協尋 背後藏多年前傷痛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名經營超商長達10年的女性店長，發現一名每天固定來買菸的熟客阿公將近一周沒現身，趕緊通報相關單位協尋。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名經營超商長達10年的女性店長，發現一名每天固定來買菸的熟客阿公將近一周沒現身，趕緊通報相關單位協尋。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

超商不僅是日常生活的便利補給站，更成了守護長輩的溫暖防護網。據日本生活資訊網站「Hint-Pot」報導，一名經營超商長達10年的40多歲女性店長@miyuakochin），日前發現一名每天固定來買菸的熟客阿公，已快要整整一周沒現身。

由於適逢連假相關單位未上班，她在連假結束後，立刻通報市府的「高齡綜合支援中心」，以老翁之前曾代繳水電費留下的姓名，還有曾在住處公寓附近巧遇的記憶請求協尋。所幸通報一小時後，負責人員來電回報確認老翁平安，僅是因身體微恙在家休養。隔天老翁更特地到店裡向店長道謝，讓平時寡言的他罕見露出了靦腆笑容。

店長之所以如此敏銳且主動介入，背後全因一段刻骨銘心的遺憾。曾任職安養機構15年的她透露，5年前也曾遇過常客長輩多日未踏入超商，她熱心前往住處探視，卻痛心成了長者「孤獨死」的第一發現者。

「如果當初能早點通報，是不是就能救回一條命？」這份自責讓她決心將店面打造成社區守護站，主動串聯地方長照網絡，不僅在店內張貼諮詢管道，更耐心協助一天中多次購買同一商品的失智長輩，印下購買證明提醒：「剛有買同樣的東西了唷。」

店長的暖心做法在社群網路吸引超過2萬人感動按讚，許多網友紛紛盛讚店長的細心與警覺，守護社區高齡獨居長輩的安全。

超商 長輩 店長 孤獨死 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曾開38年戰鬥機！75歲退役飛官轉行星巴克店員 靠「空戰直覺」圈粉無數

日本低利房貸助投機客發大財？偷做民宿暴利驚人 違規格局送審全過關

全球最危險星巴克！與北韓前線僅隔1.5公里 位於3巨砲射程內

川普施壓！日本擬解禁美國生鮮馬鈴薯進口 官方急搬台韓救援

相關新聞

天天光顧的阿公突消失1周！超商女店長機警協尋 背後藏多年前傷痛

超商不僅是日常生活的便利補給站，更成了守護長輩的溫暖防護網。據日本生活資訊網站「Hint-Pot」報導，一名經營超商長達10年的40多歲女性店長（@miyuakochin），日前發現一名每天固定來買菸的熟客阿公，竟快要整整一周沒現身。

紐時Quiz｜法國抗議口號、美國期中選舉、中職冠軍、NBA開幕戰門票飆

聯合報數位版「紐時Quiz」新單元，節選紐約時報新聞測驗專欄的國際頭條及多元主題，以及國內重大新聞焦點，每周五推出新聞時事小測驗，考驗你對新聞議題的掌握度，對時事話題的敏銳度。一起來看看本周有哪些國內外新聞大事件。

快戒掉茶包？研究指出熱水沖出上千塑膠微粒 玉米纖維茶包也可能釋出

美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口，但最新研究警告，塑膠茶包遇熱水後，可能釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。