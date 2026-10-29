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無防撞措施！日女童駕卡丁車失控撞死男童 主辦、承包商互踢皮球

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年9月北海道森町舉辦的活動中，一名11歲女童在停車場臨時賽道駕駛卡丁車時失控暴衝，造成一名2歲男童不幸身亡。 圖/Ingimage
2022年9月北海道森町舉辦的活動中，一名11歲女童在停車場臨時賽道駕駛卡丁車時失控暴衝，造成一名2歲男童不幸身亡。 圖/Ingimage

一場推廣汽車文化的親子嘉年華，竟演變成奪命慘劇。據日媒「東洋經濟Online」報導，2022年9月北海道森町舉辦由豐田（TOYOTA）體系經銷商主辦的車迷活動，一名11歲女童在停車場臨時賽道駕駛卡丁車時失控暴衝，撞向圍觀人群，造成一名2歲男童不幸身亡、4歲男童輕傷。

事隔4年，函館地方法院於2026年9月28日首度開庭審理，主辦方與外包商互踢皮球、甚至將罪責推給小孩的態度，再度引發日本社會譁然。本案最大的爭議焦點，在於主辦方極其草率的安全防護與卸責心態。涉事卡丁車排氣量達211cc、最高時速高達70公里，比一般道路速限還快，現場卻僅以「身高滿140公分」為條件，便放任毫無駕照的孩子駕駛。

更離譜的是，臨時賽道與觀眾席間竟只用三角錐和塑膠桿簡單隔開，毫無防撞緩衝設備。檢方更揭露，主辦單位與承包的賽車業者事前從未具體協商防護設施，導致安全管理出現嚴重「責任空白」。

目前司法審理仍持續進行。函館地檢在今年3月依業務過失致死傷罪起訴主辦經銷商與承包商幹部，但兩人在9月底首次開庭時雙雙否認犯罪，一人推稱「自己不是負責規劃與執行安全防護的人」，另一人則稱「純屬突發狀況、事前難以預測」，律師更把暴衝歸咎於小學生的錯誤駕駛，令悲痛的男童母親痛批大人推卸責任。除了刑事審查，受害者家屬也已另案向主辦單位提出約1.3億日圓（約台幣2700萬元）的民事求償，替無辜逝去的幼子討回公道。

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