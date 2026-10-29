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搭車沒人讓座！網紅孕婦拍片公審冷漠 癌症患者吐心酸：別情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名懷孕32週的美國籍網紅孕婦在TikTok上傳影片，拍下自己在電車中站立的畫面，影片中寫著「沒半個人願意主動讓座」。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名懷孕32週的美國籍網紅孕婦在TikTok上傳影片，拍下自己在電車中站立的畫面，影片中寫著「沒半個人願意主動讓座」。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

搭車該不該讓座再度引發跨國激辯。據日媒「Harper's BAZAAR JP」報導，日前一名懷孕32週的美國籍網紅孕婦TikTok上傳影片，拍下自己在電車中站立的畫面，影片中寫著「沒半個人願意主動讓座」、「對孕婦的體貼大概已不存在」。

該影片迅速累積逾220萬次觀看並湧入8200多則留言，引爆正反兩極激辯。支持者痛批現代人冷漠、喪失基本敬老尊賢的禮節，反對者則嚴詞砲轟：「妳自己決定生小孩，憑什麼變成大家的問題？」、「疲憊的不只妳一個，不少人拖著隱形傷病通勤，少把懷孕當特權」。

這場論戰也引起各國網友共鳴。有人在美版論壇Reddit指出，加拿大蒙特婁也有孕婦遭酸「自己懷孕怪誰」。住日外國人則感嘆，即使日本有專屬的孕婦好孕徽章，博愛座優先席）上的大學生與上班族依舊猛滑手機或裝睡，禮讓文化在各國似乎都面臨考驗。此外，也有網友坦言有時擔心對方只是發福而非懷孕，怕開口讓座反而得罪人。

不過，一名正在接受抗癌化療的日本網友留言更引發廣泛省思。他透露自己罹癌邊化療邊上班，雖然暴瘦10公斤且戴著假髮，但外表看起來與常人無異。每當坐在位子上遇到孕婦刻意秀出吊牌，內心其實很痛苦。他直言「看似正常的人也可能正強忍極大痛楚」，不讓座往往各有原因。如果身體虛弱到非坐不可、甚至不惜發文公審他人，倒不如一開始就避開尖峰時段搭車，別把他人的善意當成義務。

@frankibartoli_ i still can't believe not one person even offered #pregnant #pregnancy #30weeks ♬ Hit Me - Megan Hilty & Christopher Sieber & Jennifer Simard

讓座 優先席 博愛座 孕婦 抗癌 網紅 情勒

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