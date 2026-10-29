PHP漏洞與極端氣候引憂 英籲民眾備妥3天物資

PHP程式語言爆發重大資安漏洞，加上英國今年夏天遭遇破紀錄高溫、乾旱與多起野火，英國政府日前呼籲民眾在家中備妥3天份緊急物資。政府發布指引後，罐頭食品、瓶裝水、手搖式收音機及手電筒等應急用品買氣升溫。

綜合路透社與「衛報」（The Guardian）報導，支撐全球許多網站運作的PHP程式語言上週爆發嚴重漏洞，迫使部分網路服務下線，並引發數百萬次駭客攻擊嘗試，成為近年最重大的資安事件之一。全球各國政府與企業紛紛緊急加強相關系統防護。

英國政府23日表示，這起網路中斷事件再次凸顯新推出的「做好準備」（Be Ready）宣導活動有多重要。這項活動建議民眾在家中存放可維持72小時的瓶裝水與耐存放食品。

資安與極端氣候交織 英國警告威脅升高

首相柏南（Andy Burnham）表示，英國過去面對緊急事件時一直「處於被動」，未來必須更加積極。

國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）警告，隨著人工智慧（AI）降低了規避傳統防線的門檻，類似PHP中斷的資安事件將更頻繁。他同時提到敵對國家、組織犯罪集團與氣候變遷帶來的複合式風險。

他在英國廣播公司（BBC）「問答時刻」（Question Time）節目中表示，英國目前面臨的威脅程度，「即使不是我有生以來最高，也絕對高於我人生中大部分時期」。

手電筒、收音機賣翻 部分求生設備銷量增20倍

「做好準備」活動推行後，零售商普遍反映應急商品需求大幅攀升。科技專賣店Maplin表示，手電筒銷量激增至近4倍，行動電源與收音機銷量翻倍，一款手搖式緊急收音機甚至迅速賣光。

Maplin表示，受到整個夏季熱浪以及伊朗戰事帶來的後續影響，行動電源原本就庫存不足，否則銷量會更高。此外，居家監視攝影機銷量也大幅成長130%。

求生裝備業者EvaQ8創辦人莫夫蒂（Zaid Al-Mufti）指出，週末期間手搖收音機與淨水錠均已售罄。平時僅能賣出約15台的收音機，週末期間就狂銷300台，暴增20倍；可長期保存的乾燥食品需求同樣旺盛，但莫夫蒂預期，這波買氣不會持續太久。

線上專賣店Sgt Prepper共同創辦人普林格爾（JoshPringle）也表示，上週末業績比平時忙碌10至15倍，買氣高度集中於手搖收音機及保存期限長達25年的罐頭食品。

應急用品買氣升溫 零售業稱供貨充足

民生超市方面，連鎖超市Iceland表示，上週末罐頭產品銷量大增40%，瓶裝水買氣相當強勁。線上超市Ocado也持續與供應商合作，確保消費者能在日常採買中逐步補足應急物資。

雖然社群媒體上出現部分超市貨架被掃空、民眾排隊的畫面，但業界消息人士提醒外界不宜過度解讀。

一名業界人士指出：「網路上難免會有人貼出某個牌子的瓶裝水或罐頭空貨架，但只要鏡頭稍微往旁邊移一點，通常還有大批不同品牌的替代商品可供選購。」

多家大型超市也表示，罐頭商品的整體需求並無明顯變化，近期天氣轉涼、暴雨來襲才是可能影響湯品與豆類需求的因素。

英國零售商協會食品政策主管卜萊（Jim Bligh）表示，儘管部分零售商的某些產品銷量略有增加，食品供應依然充足，各類民生必需品庫存也相當充裕。

英國這項為期3年的「做好準備」宣導活動，與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2025年提出的72小時應變準備倡議方向一致，均鼓勵民眾預先備妥緊急物資，以因應災害或日常服務中斷。