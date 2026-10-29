赴日旅遊別忘保暖！「枯木1號」提前報到 東京、大阪急凍入冬

計畫赴日旅遊的民眾請注意添衣保暖！據日媒「tenki.jp」報導，日本氣象廳28日正式宣布，東京與近畿地方同步吹起象徵入冬的「枯木1號」（木枯らし1号），兩地發表時間皆比去年早了6天。「枯木一號」是日本的氣象專有名詞，意指晚秋跨入初冬之際，受到典型冬季冷高壓南下影響，所吹起的第一波強烈偏北冷風，因風勢凌厲足以「將樹葉吹枯吹落」而得名。

這項宣告每年僅針對關東（東京）與近畿（大阪）發布，且只認證入冬的首波冷空氣為「1號」，一旦發布便代表冬天正式報到，威力約等同於台灣的強烈大陸冷氣團等級。

氣象廳指出，28日受典型冬型氣壓影響，東京都心清晨測得每秒16.9公尺的最大陣風，大阪市也觀測到每秒9.1公尺的強風，這已是兩地連續第3年在同一天同步吹起枯木1號。氣象單位示警，隨冷空氣籠罩，各地將迎來入秋後的最低溫，預估東京低溫下探11度、大阪僅剩10度，北海道也已降下初雪。

急凍天氣也在日本網路掀起熱議，甚至打亂了民眾的賞楓行程。不少網友感嘆「今年冬天來得真早」，更有自駕族無奈表示，原本規劃開車前往新潟與福島山區欣賞紅葉，未料碰上突如其來的早冬寒流，在愛車尚未更換防滑雪胎的情況下，考量雪後夜間行車風險過高，只能忍痛取消出遊。