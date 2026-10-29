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人未到庭遭重判 伊朗名導賈法潘納希被判逾5年徒刑

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
伊朗名導賈法潘納希。美聯社
伊朗名導賈法潘納希。美聯社

伊朗媒體引述律師說法報導，伊朗法院已在名導賈法潘納希（JafarPanahi）未出庭的情況下判處他逾5年徒刑，不過當局這波指控的具體罪名目前仍不清楚。

伊朗學生通訊社（ISNA）昨天引述賈法潘納希的律師尼利（Mostafa Nili）說法報導：「德黑蘭革命法院判處我的當事人5年1個月徒刑，並下令沒收他的所有動產與不動產。」

尼利補充表示：「法院還下達為期2年的社群媒體活動禁令，以及為期2年的出境禁令。」

伊朗學生通訊社的報導並未具體說明詳細罪名。

尼利表示，賈法潘納希上週告知銀行帳戶遭到凍結，他前往文化與媒體檢察官辦公室的刑罰執行處查證後，才得知這項判決。

律師透露，賈法潘納希在2月28日爆發與以色列及美國的衝突期間回到伊朗。目前尚不清楚賈法潘納希是否仍留在伊朗境內。

尼利指出，賈法潘納希目前有3起案件懸而未決，並強調當事人並未收到這起最新案件的開庭日期通知。

法新社報導，今年6月，伊朗法院駁回賈法潘納希就其中一起案件提起的上訴；他在去年12月因被控針對伊朗進行「政治宣傳」而被判處1年徒刑。

現年66歲的賈法潘納希去年憑藉電影「只是一場意外」（It Was Just an Accident）摘下坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。這部電影講述5名曾坐過牢的人盤算著是否要對一名男子進行報復，他們認定對方曾是關押他們的獄卒。

在伊朗，本土電影導演、知名媒體人物和演藝界名人均受到嚴密監控，他們的作品也受到嚴格審查，以過濾被認為批評伊斯蘭共和國的內容。

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