快訊

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

爬樹玩水樣樣來 研究發現：適度冒險可能讓孩子更健康

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現孩子做爬樹等冒險遊戲，反而身心更加健康。示意圖／ingimage
研究發現孩子做爬樹等冒險遊戲，反而身心更加健康。示意圖／ingimage

一項最新研究發現，適度讓孩子從事具有挑戰性的「冒險遊戲」，可能有助於身心健康及學習發展。專家提醒，過度保護孩子，反而可能讓他們失去探索世界、培養獨立能力的機會，父母應適時放手，才是讓孩子成長的好方法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國艾希特大學（University of Exeter）與加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）研究團隊，分析74項針對3至12歲兒童的研究，探討冒險遊戲與健康發展之間的關係。

研究中的「冒險遊戲」包括爬樹、騎腳踏車下坡、在戶外溪流玩水等，這些活動雖然帶有一定風險，卻也能讓孩子在刺激與挑戰中學習。分析發現，經常參與這類活動的孩子，心理健康狀況普遍較佳。能夠獨立外出活動、甚至自行走路上學的兒童，整體身體活動量也比較高。

研究人員指出，現代孩子花在螢幕前的時間增加，加上家長與社會越來越重視安全，反而讓孩子失去許多過去習以為常的戶外探索機會。兒童心理學教授多德（Helen Dodd）表示，許多孩子直到11歲左右才被允許獨自外出，但她認為，若環境安全，家長可以考慮讓孩子從8至10歲開始，逐步練習自己走路上學，而不是等到升上國中，才突然要求他們獨立。

不過，研究並非鼓勵孩子毫無限制地冒險。部分活動，例如打鬧遊戲，可能與攻擊行為有關，但目前尚不清楚兩者是否存在因果關係。研究團隊也強調，現有證據主要顯示冒險遊戲與健康發展存在關聯，尚不能證明冒險遊戲直接帶來這些好處。家長仍應考量孩子的能力及周遭環境，在確保基本安全的前提下，給予適當的探索空間。

爬樹 冒險 玩水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

丈夫的卵子讓妻子懷孕！跨性別夫妻靠試管嬰兒圓生子夢

為拍義大利名山美照付出生命！美國女遊客偏離步道 墜300公尺身亡

影／米蘭示威者朝神父豎雙中指 65歲神父同招秒回敬：不需要懺悔

人越老越沒創意？ 研究結果意外：成年人其實比小孩更有創造力

相關新聞

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

日本河口湖台女命案引發各界關注，井雲蓉赴日遇害，同團女子楊閔涵涉嫌行凶遭逮，井女的丈夫更被指涉嫌假結婚，投保後教唆殺妻。該案件仍在追查中，不料河口湖周邊今（28）日再爆另一起命案，一名89歲的南韓籍婦人涉嫌在一處樹林勒死57歲的兒子...

爬樹玩水樣樣來 研究發現：適度冒險可能讓孩子更健康

一項最新研究發現，適度讓孩子從事具有挑戰性的「冒險遊戲」，可能有助於身心健康及學習發展。專家提醒，過度保護孩子，反而可能讓他們失去探索世界、培養獨立能力的機會，父母應適時放手，才是讓孩子成長的好方法。

阿根廷10歲女童肚痛送醫驚見懷孕6個月 33歲繼父涉性侵遭逮

阿根廷一名年僅10歲的女童因劇烈腹痛被母親送往醫院，沒想到檢查結果竟顯示她已懷孕6個月。警方介入調查後，發現女童疑似遭33歲繼父性侵，男子也隨即遭到逮捕。

蜘蛛睡覺也會做夢？德國研究揭驚人發現：與人類相似

德國一項最新研究發現，蜘蛛不僅會睡覺，睡眠還跟人類一樣分成不同階段，甚至會出現眼睛轉動、肌肉抽動等現象，讓科學家懷疑，也許蜘蛛也可能會做夢。

AI用太多會變懶？研究找千人實測：AI停止幫忙則人更容易放棄

遇到不會的問題，第一時間就問AI，可能會讓人變得越來越懶。一項最新研究發現，雖然AI能幫助人們快速完成工作，但長期依賴AI協助，可能降低人們面對困難時的堅持程度，甚至讓人失去獨立解決問題的能力。

1個月內接連出事…日河口湖再傳外國人命案 89歲南韓婦人勒死兒子

繼台籍旅客在日本富士山河口湖町旅遊遭殺害後，當地再傳命案。日本警方28日宣布，一名89歲南韓籍老婦10月初在富士山河口湖町的樹海內，以繩狀物勒死57歲兒子，目前已逮捕嫌犯，全案仍調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。