爬樹玩水樣樣來 研究發現：適度冒險可能讓孩子更健康

一項最新研究發現，適度讓孩子從事具有挑戰性的「冒險遊戲」，可能有助於身心健康及學習發展。專家提醒，過度保護孩子，反而可能讓他們失去探索世界、培養獨立能力的機會，父母應適時放手，才是讓孩子成長的好方法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國艾希特大學（University of Exeter）與加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）研究團隊，分析74項針對3至12歲兒童的研究，探討冒險遊戲與健康發展之間的關係。

研究中的「冒險遊戲」包括爬樹、騎腳踏車下坡、在戶外溪流玩水等，這些活動雖然帶有一定風險，卻也能讓孩子在刺激與挑戰中學習。分析發現，經常參與這類活動的孩子，心理健康狀況普遍較佳。能夠獨立外出活動、甚至自行走路上學的兒童，整體身體活動量也比較高。

研究人員指出，現代孩子花在螢幕前的時間增加，加上家長與社會越來越重視安全，反而讓孩子失去許多過去習以為常的戶外探索機會。兒童心理學教授多德（Helen Dodd）表示，許多孩子直到11歲左右才被允許獨自外出，但她認為，若環境安全，家長可以考慮讓孩子從8至10歲開始，逐步練習自己走路上學，而不是等到升上國中，才突然要求他們獨立。

不過，研究並非鼓勵孩子毫無限制地冒險。部分活動，例如打鬧遊戲，可能與攻擊行為有關，但目前尚不清楚兩者是否存在因果關係。研究團隊也強調，現有證據主要顯示冒險遊戲與健康發展存在關聯，尚不能證明冒險遊戲直接帶來這些好處。家長仍應考量孩子的能力及周遭環境，在確保基本安全的前提下，給予適當的探索空間。