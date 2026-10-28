阿根廷10歲女童肚痛送醫驚見懷孕6個月 33歲繼父涉性侵遭逮

阿根廷一名年僅10歲的女童因劇烈腹痛被母親送往醫院，沒想到檢查結果竟顯示她已懷孕6個月。警方介入調查後，發現女童疑似遭33歲繼父性侵，男子也隨即遭到逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在阿根廷小鎮科洛尼亞多拉（Colonia Dora）。25歲母親因女兒持續喊肚子痛，帶她前往醫院就診。母親向值班婦產科醫師透露，女兒尚未出現月經，但醫師進一步檢查後，發現女童已處於懷孕中後期。

警方隨後展開調查，女童也向相關人員指認，涉嫌性侵她的是33歲繼父維瓦斯（Julio Vivas）。警方前往男子與母女同住的住處將他逮捕，並查扣手機調查。目前男子仍遭羈押，正式罪名尚未公布。

女童的外婆戈梅茲（Norma Gomez）表示，女兒是在網路上認識維瓦斯，自己過去就曾提醒她不要太信任對方，更不要讓男子與女童單獨相處。戈梅茲透露，自己8歲時也曾遭受類似侵害，因此深知受害者的痛苦。她表示，自己早就對女兒的伴侶有所警惕，沒想到最擔心的事還是發生了。

這起案件也再次引發外界對拉丁美洲兒少性暴力問題的關注。根據阿根廷政府2023年公布的報告，性暴力受害者中，超過四成是兒童或青少年；全國通報案件數也從2016年的13,003件，增加至2021年的41,697件。