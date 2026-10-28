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AI用太多會變懶？研究找千人實測：AI停止幫忙則人更容易放棄
遇到不會的問題，第一時間就問AI，可能會讓人變得越來越懶。一項最新研究發現，雖然AI能幫助人們快速完成工作，但長期依賴AI協助，可能降低人們面對困難時的堅持程度，甚至讓人失去獨立解決問題的能力。
據Live Science報導，這項研究於2026年10月在美國舊金山舉行的語言模型研討會（Conference on Language Modeling）發表。研究團隊透過一系列隨機對照實驗，觀察共1,222人在使用AI協助前後的表現。測試內容涵蓋數學推理、閱讀理解等不同任務。
其中一項實驗讓參與者解答15道分數題。AI組在前12題可以使用GPT-5，最後3題則突然失去AI協助；另一組則全程獨立作答。結果發現，在最後3題中，原本使用AI的參與者平均答對率只有57%，低於未使用AI者的74%；跳過題目的比例也達20%，幾乎是對照組11%的兩倍。
研究人員推測，AI總能迅速提供答案，可能讓使用者減少自行摸索、克服困難的機會，進而影響獨立解題的表現與堅持程度。值得注意的是，這些影響在短短10至15分鐘的實驗後就已出現。
研究團隊指出，堅持解決問題是學習新技能的重要基礎。如果AI只追求讓使用者快速完成眼前任務，卻忽略培養獨立思考能力，長期下來反而可能妨礙學習。
不過，研究並未證明AI會直接降低智力，而是發現使用AI協助可能影響獨立作答表現及面對困難時的持續投入程度。研究人員因此呼籲，未來AI工具除了提供答案，也應更重視引導使用者學習。
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