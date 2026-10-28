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南韓地方選舉爭議 睽違147天特檢查驗247萬張選票

中央社／ 首爾28日專電

南韓6月3日地方選舉選票不足爭議今天有重大進展，存放在奧林匹克公園手球競技場長達147天的選票，特檢組今天上午起進行247萬張選票的現場查驗作業，盼恢復國民對選舉制度的信任。

6月3日地方選舉時發生選票不足事件，引發保守派示威抗議，示威者在奧林匹克公園手球競技場周邊持續進行長達數月的封鎖示威，導致大韓體育會底下的數個運動協會無法正常辦公，多場演唱會及活動也因此被迫更改場地或取消。

根據韓聯社今天報導，特檢組今早為了查驗選票，在3000多名警力支援下，順利突破300多名示威者進入，現場並未發生肢體衝突。

特別檢察官李泰漢（音譯）表示，希望透過選票查驗，恢復國民對選舉制度的信任。他指出，「特檢團隊充分了解，地方選舉發生選票不足、投票中斷事件，導致國民對選舉制度的不信任，因此正以高度責任感及警覺心投入調查。」

李泰漢說明，查驗主要分為3大類，分別是監視器（CCTV）影像、選票及相關設備。特檢組將透過監視器影像，確認是否有外部人員入侵；選票方面，將確認選票總數、印刷狀態等，如果在查驗過程中發現異常選票，將另外分類進行精密鑑定，鑑識將由警方及國立科學搜查研究院參與。

最後，選票分類機等設備將另外收集，檢查是否遭到駭客入侵，以及其他可能發生的錯誤。

今天查驗作業共有國會選定的監督團、朝野國會議員等約100人參與。一名共同民主黨（執政黨）議員表示，今天特檢甚至重新清點了上次驗票時已統計過的選票，「整體而言，應可視6月3日地方選舉選票不足事件即將告一段落」。

不過一名國民力量黨（在野黨）議員認為，「此次事件的本質在於國民參政權受到侵害，因此特檢應全面查明選票不足事件、投票率造假事件，以及選管會整體管理不善的實際情況與原因，並追究相關責任人的法律責任」。

地方選舉 南韓

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