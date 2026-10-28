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1個月內接連出事…日河口湖再傳外國人命案 89歲南韓婦人勒死兒子
繼台籍旅客在日本富士山河口湖町旅遊遭殺害後，當地再傳命案。日本警方28日宣布，一名89歲南韓籍老婦10月初在富士山河口湖町的樹海內，以繩狀物勒死57歲兒子，目前已逮捕嫌犯，全案仍調查中。
警方指出，南韓籍無業女子永野福子（又名張福子）涉嫌於10月4日至6日之間，在河口湖町本栖使用類似繩索的物品勒斃兒子永野剛志（又名金剛志）。
司法驗屍結果則顯示，死者因窒息身亡，永野福子6日被警方尋獲時坦承，勒死有重度智能障礙的兒子。警方說，確切犯案動機與過程仍待進一步釐清。
富士山河口湖為日本知名觀光景點，卻在一個月內接連發生命案。
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