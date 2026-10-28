不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

日本河口湖台女命案引發各界關注，井雲蓉赴日遇害，同團女子楊閔涵涉嫌行凶遭逮，井女的丈夫更被指涉嫌假結婚，投保後教唆殺妻。該案件仍在追查中，不料河口湖周邊今（28）日再爆另一起命案，一名89歲的南韓籍婦人涉嫌在一處樹林勒死57歲的兒子，消息曝光再度震驚社會。

根據YBS NEWS報導，日本山梨縣富士河口湖町的一處樹海疑似發生殺人案，目前居無定所且沒工作的89歲的南韓籍婦人張福子（又名永野福子），涉嫌勒死患有智能障礙的兒子，28日遭警方逮捕。

當地警方指出，本月4日至6日期間，張女涉嫌於樹海內犯案，她疑似使用類似繩索的物體勒住57歲的兒子金剛志（又名永野剛志）的頸部，將其殺害。經司法解剖後，確認兒子的死因為窒息身亡。

報導提到，6日張女向警方自首，供稱「我勒死了兒子」，事件才因此曝光。據了解，金剛志患有重度智能障礙，但具體犯案動機與過程仍待警方進一步調查。

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