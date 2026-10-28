日本朝野3黨達成共識 同意刪減31席眾議員

日本執政黨與國民民主黨同意刪減31席比例代表選區眾議員的方案，將著手研擬法案。由於自民黨、日本維新會、國民民主黨在參院席次過半，這項法案在本屆國會通過的可能性增加。

日本放送協會（NHK）報導，日本朝野持續協商刪減眾議員總席次，執政黨自民黨提議刪減31席比例代表選區眾議員等方案，獲得執政聯盟夥伴日本維新會，以及其中一個在野黨國民民主黨贊成。

「日本經濟新聞」報導，儘管執政黨自民黨與日本維新會沒在參議院過半，但是若加上國民民主黨，這3個政黨就會在參議院過半，這也使這項法案在本屆國會成立的可能性增加。

自民黨籍前法務大臣鈴木馨祐今天在協商結束後告訴媒體，「為了確保法案能在本屆國會會期內順利通過，盼盡快共同著手法案相關工作。」不過，鈴木未明確表示如何處理刪減45席眾議員的法案。

自民黨與日本維新會在今年7月閉幕的特別國會提交法案，盼減少相當於眾議員總席次1成、共45席眾議院比例代表選區議席。不過，這項法案遭到在野黨杯葛，加上執政黨當時優先審議並修改皇室典範，使刪減45席眾議員席次的法案目前仍在本月初開議的臨時國會審議。

自民黨為了爭取部分在野黨支持，後來提出新的方案，把欲刪減的席次從45席縮小到31席，並納入國民民主黨一貫的主張：依據人口減少情況，調降議員席次。

關於分配議席的方式，自民黨表示，有意把現行的比例方式（採用漢狄法，d'Hondt method）改成中小型政黨較能獲得席次的「聖拉古法」（Sainte-Laguëmethod）。

自民黨27日進一步修改方案，納入整併比例代表選區中國與四國選區的計畫，以及導入比例代表統一名單制等細節。這些主張也與國民民主黨立場一致。

朝日電視台報導，上述3個政黨的幹事長明天將舉行會談，正式同意此事。

然而，其他的在野黨均反對刪減眾議員總席次，理由包含「只刪減比例代表席次的原因並不明確」、「此舉將排除多元民意，根本不應允許刪減席次」等。