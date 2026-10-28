快訊

夫人牌出馬！蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪 晚間18:00播出

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

日本朝野3黨達成共識 同意刪減31席眾議員

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本執政黨與國民民主黨同意刪減31席比例代表選區眾議員的方案，將著手研擬法案。由於自民黨、日本維新會、國民民主黨在參院席次過半，這項法案在本屆國會通過的可能性增加。

日本放送協會（NHK）報導，日本朝野持續協商刪減眾議員總席次，執政黨自民黨提議刪減31席比例代表選區眾議員等方案，獲得執政聯盟夥伴日本維新會，以及其中一個在野黨國民民主黨贊成。

「日本經濟新聞」報導，儘管執政黨自民黨與日本維新會沒在參議院過半，但是若加上國民民主黨，這3個政黨就會在參議院過半，這也使這項法案在本屆國會成立的可能性增加。

自民黨籍前法務大臣鈴木馨祐今天在協商結束後告訴媒體，「為了確保法案能在本屆國會會期內順利通過，盼盡快共同著手法案相關工作。」不過，鈴木未明確表示如何處理刪減45席眾議員的法案。

自民黨與日本維新會在今年7月閉幕的特別國會提交法案，盼減少相當於眾議員總席次1成、共45席眾議院比例代表選區議席。不過，這項法案遭到在野黨杯葛，加上執政黨當時優先審議並修改皇室典範，使刪減45席眾議員席次的法案目前仍在本月初開議的臨時國會審議。

自民黨為了爭取部分在野黨支持，後來提出新的方案，把欲刪減的席次從45席縮小到31席，並納入國民民主黨一貫的主張：依據人口減少情況，調降議員席次。

關於分配議席的方式，自民黨表示，有意把現行的比例方式（採用漢狄法，d'Hondt method）改成中小型政黨較能獲得席次的「聖拉古法」（Sainte-Laguëmethod）。

自民黨27日進一步修改方案，納入整併比例代表選區中國與四國選區的計畫，以及導入比例代表統一名單制等細節。這些主張也與國民民主黨立場一致。

朝日電視台報導，上述3個政黨的幹事長明天將舉行會談，正式同意此事。

然而，其他的在野黨均反對刪減眾議員總席次，理由包含「只刪減比例代表席次的原因並不明確」、「此舉將排除多元民意，根本不應允許刪減席次」等。

日本 朝野 眾議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

以色列大選變天？出口民調：內唐亞胡陣營未過半 反對派宣布勝利

共和黨陷入苦戰？川普投票前懸賞百萬抓選舉舞弊

以色列大選後 巴勒斯坦政黨崛起 重塑政治格局

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

相關新聞

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

日本河口湖台女命案引發各界關注，井雲蓉赴日遇害，同團女子楊閔涵涉嫌行凶遭逮，井女的丈夫更被指涉嫌假結婚，投保後教唆殺妻。該案件仍在追查中，不料河口湖周邊今（28）日再爆另一起命案，一名89歲的南韓籍婦人涉嫌在一處樹林勒死57歲的兒子...

母親省吃儉用留206萬遺產！日婦爽玩3年 家中突發1事她後悔了

日本68歲婦人繼承206萬元遺產後旅遊購物，3年花掉144萬元；住家漏水需修繕220萬日圓，才驚覺存款大縮水，決定重新規劃財務。

92歲母親過世留近千萬遺產！女接哥哥電話才知「家族祕密」：從未想過

日本一名68歲婦人美佐子（化名）原以為，92歲母親生前一直靠年金生活，平時相當節儉，沒想到母親過世、辦完葬禮幾周後，哥哥打電話告訴她，整理母親存摺時發現帳戶內竟留下約4000萬日圓（約新台幣820萬元）的存款，讓她大感意外。更令她震驚的是，哥哥還透露，母親早在15年前就曾拿出500萬日圓（約新台幣102萬元）幫助他度過離婚後的經濟難關。

郵輪突停航！200住戶環遊世界到一半竟卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

一艘主打「以海為家」，正在環遊世界的豪華住宅型郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey），因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨。

韓國人為何總是走上街頭？專訪《南泰嶺長夜》導演金炫志

2026台灣國際女性影展參展紀錄片《南泰嶺長夜：民主正發生》導演金炫志（김현지）來台參展期間接受《轉角國際》專訪，探討韓國年輕人如何成為民主運動的新力量，以及南泰嶺那一夜的團結，如何延續到日常生活。

以創新料理聞名的哥本哈根 如今瘋起最樸實的「BMO」

哥本哈根以精緻、創新的新北歐料理聞名。過去20年，這裡的廚師把野外採集、發酵與鑷子擺盤玩到極致；如今全城最熱門的食物，卻簡單得幾乎不像一道料理：麵包、奶油，再放上一片硬質起司。 丹麥人叫它bolle med ost，直譯就是「麵包配起司」，如今更多人乾脆簡稱BMO。這個縮寫今年甚至正式收進丹麥最大字典。頂尖烘焙坊為了做出全城最好的BMO，開始鑽研麵粉、發酵、奶油與起司，連數學家都設計演算法替它評分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。