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印尼青年以傳統舞蹈倡保育 凸顯野火文化衝擊

中央社／ 雅加達28日專電

印尼森林及土地火災持續引發關注，西加里曼丹省（WestKalimantan）一群青年穿著原住民族傳統服飾、戴著防護面罩，在燒焦的泥炭地上演出傳統舞蹈，呈現野火對自然環境、地方社群及文化的衝擊。培育青年的保育組織表示，希望透過演出，讓大眾關注森林火災對地方環境的影響。

Zwageri Generation是由印尼非營利野生動物保育組織YIARI支持發展的青年保育團體，成員包括曾參與該組織環境教育計畫的學童及年輕人。YIARI成立於2008年，主要從事靈長類動物救援、復育及棲地保護，也透過環境教育與社區計畫推動保育工作。

●青年走進火場 以傳統舞蹈傳達訴求

YIARI教育與宣導主管佩蒂薇（Dieka Pertiwi）今天接受中央社採訪表示，該組織自7月起，根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）對長旱季的預測，將森林及土地火災納入環境教育與宣導工作，除了舉辦宣導活動，也邀請各方共同宣示反對焚燒土地。

隨著加里曼丹（Kalimantan）各地火勢蔓延，YIARI鼓勵參與教育計畫的青年透過社群媒體即時分享所在地的火災情況，以及火災對兒童、野生動物及環境造成的影響。

這段期間，青年受到占碑省（Jambi）藝術家伊查拉戈（Ichalago Chaniago）的作品啟發。他11日在社群平台Instagram發布一組照片，畫面中的女性身穿占碑傳統服飾、戴著口罩，站在遭火災燒毀的森林中，呈現野火與煙霾對居民健康、日常生活及文化認同的影響。

佩蒂薇指出，團體中的青年原本就有傳統舞蹈課程，成員因此想到以類似方式表達對火災問題的關切，決定在加里曼丹遭火災破壞的泥炭地上演出。

從尋找場地到拍攝、剪輯及發布影片，團隊約花了1週準備。佩蒂薇說，拍攝地點距離YIARI辦公室約1公里，抵達時地面仍有餘溫，周圍盡是遭火災燒毀的泥炭地。

佩蒂薇表示，影片發布後2天內獲得約100萬次觀看，網友留言包括祈福、表達同情，也有人討論政府應採取哪些政策因應火災。她強調，團體並非以觀看數為目標，而是希望青年能成為火災議題的「VoiceFire」，透過自己的聲音分享環境受破壞的經驗。

●森林火災衝擊 傳統文化受威脅

青年演出的「Ma’alap Senggayung」是印尼婆羅洲（Borneo）西加里曼丹省原住民族佩薩瓜安人（Dayak Pesaguan）的傳統舞蹈，也是當地果季祭儀式的一部分。

當地原住民族傳統儀式使用名為Senggayung的竹製樂器，透過敲擊發聲，向祖先祈求祝福，盼望果季豐收。佩蒂薇說明，這項傳統也提醒人們，在取用森林資源時應尊重自然，理解人類與其他生命共享環境。

佩蒂薇表示，對許多原住民族群而言，森林承載著文化認同、傳統與生活方式，也是連結祖先和神明的重要一環。她說，青年有權為影響自身生活的環境問題發聲，希望透過這次演出，讓更多人看見森林火災對地方社群及其文化傳承造成的衝擊。

印尼 野火 青年

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