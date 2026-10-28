母親省吃儉用留206萬遺產！日婦爽玩3年 家中突發1事她後悔了

「錢存著不花也沒意義！」日本一名68歲婦人美代子（化名）繼承1000萬日圓（約新台幣206萬元）遺產後，認為應該趁身體還健康時好好享受人生，於是開始與朋友四處旅行，也大方購入過去捨不得買的名牌包及大衣。沒想到，3年後家中天花板突然漏水，急需一筆修繕費用，她重新檢視存款才驚覺，1000萬日圓遺產竟已花掉700萬日圓（約新台幣144萬元），讓她懊悔不已，直呼原以為這筆錢還能撐很久，「沒想到竟然花得這麼快」！

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的美代子從母親手中繼承1000萬日圓遺產，加上原有的積蓄，名下資產共計1800萬日圓（約新台幣371萬元）。然而，回想起母親生前總是省吃儉用，幾乎不曾出門旅行，晚年更是在照護機構度過，讓她開始重新思考金錢的意義，認為與其把錢留到最後，不如趁身體還硬朗時好好享受生活，因此決定不再一味節省，開始與朋友相約出遊，體驗過去捨不得花錢享受的生活。

美代子透露，繼承遺產後的第一趟旅行就選擇前往北海道，光是機票、住宿及餐飲費用，便花掉20萬日圓（約新台幣4.1萬元），之後又陸續造訪京都、九州等地。不僅如此，她也開始改變過去節儉的消費習慣，與朋友聚餐時不再侷限於平價餐廳，偶爾還會到高級餐廳享用美食，甚至買下以前捨不得入手的包包和大衣。她坦言，自己並非每個月都揮霍購物，只是遇到真正喜歡的東西時，不再像從前一樣反覆計較價格。

美代子坦言，女兒過去曾擔心她花錢太過大手筆，忍不住詢問「這樣一直花錢真的沒問題嗎？」但她當時不以為意，還笑著回應「存款還有很多，不用擔心！」沒想到，3年後，居住長達35年的透天厝突然出現天花板漏水問題，連外牆及排水溝槽也需要修繕，經業者估價，整修費用竟高達220萬日圓（約新台幣45萬元）。面對這筆突如其來的龐大開銷，她才重新拿出許久未查看的存摺，赫然發現短短3年間，存款竟已減少700萬日圓，讓她大吃一驚。

美代子感嘆，當初因為繼承了1000萬日圓遺產，便認為短期內不必擔心金錢問題，沒想到存款竟在不知不覺中大幅縮水。她坦言，雖然不後悔這幾年與朋友四處旅行、享受人生，但也驚覺必須重新檢視自己的消費習慣，否則未來恐怕難以負擔醫療及長照費用。經歷這次教訓，她深刻體會到「只要帳戶裡有錢，人就很容易不知不覺放鬆警惕」，未來會更加留意存款變化，在享受退休生活的同時，也要做好財務規劃，避免晚年陷入經濟困境。