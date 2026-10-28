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92歲母親過世留近千萬遺產！女接哥哥電話才知「家族祕密」：從未想過

聯合新聞網／ 綜合報導
92歲母親過世後，意外留下約4000萬日圓存款。 示意圖／AI生成
92歲母親過世後，意外留下約4000萬日圓存款。 示意圖／AI生成

日本一名68歲婦人美佐子（化名）原以為，92歲母親生前一直靠年金生活，平時相當節儉，沒想到母親過世、辦完葬禮幾周後，哥哥打電話告訴她，整理母親存摺時發現帳戶內竟留下約4000萬日圓（約新台幣820萬元）的存款，讓她大感意外。更令她震驚的是，哥哥還透露，母親早在15年前就曾拿出500萬日圓（約新台幣102萬元）幫助他度過離婚後的經濟難關。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美佐子每月領取約16萬日圓（約新台幣3.3萬元）年金，與丈夫住在距離老家約2小時車程的地方。她平時每個月會與母親通話，每年也會返家探望幾次。母親直到92歲離世前，都一直住在老家，平常總說自己沒錢。美佐子回憶，母親購物時總挑特價品，家電也要用到壞掉才願意換新，因此她一直以為母親是靠著節省開銷過日子，從未想過竟存下如此可觀的積蓄。

然而，哥哥接下來說出的往事，讓美佐子更加驚訝。原來，哥哥信夫（化名）約15年前離婚、需要搬遷住所時，母親曾借給他500萬日圓。當時母親不希望美佐子擔心，便交代哥哥不要把這件事告訴妹妹，因此這筆資金往來多年來一直沒有曝光。美佐子得知後坦言，自己完全不知道哥哥當時遭遇困難，也不知道母親曾提供這麼大一筆金援，心情相當複雜。

除了經濟上的援助，哥哥也長期協助照顧母親。隨著母親年紀漸長，購物、就醫等日常生活逐漸需要他人幫忙，哥哥每周都會回老家探望，協助採買生活用品並陪同看診。美佐子雖然知道哥哥有幫忙照顧母親，卻沒想到他付出的時間與心力比自己想像中更多，因此感到愧疚，認為自己這些年幾乎把照顧母親的責任交給哥哥，早知道如此，應該多分擔一些。

談到當年借來的500萬日圓，哥哥表示，自己已陸續償還300萬日圓（約新台幣61萬元），剩下的200萬日圓（約新台幣41萬元），母親生前雖曾口頭表示不用再還，但雙方並未留下書面紀錄。哥哥認為，母親如今已經離世，自己不能擅自決定這筆款項該如何處理，因此希望先和妹妹說清楚，再一起討論遺產分配。美佐子則表示，並不責怪母親當年幫助哥哥，只是對於家人多年來一直瞞著自己，多少感到失落。

報導指出，母親除了約4000萬日圓存款，還留下老家的土地與房屋，兄妹兩人決定請稅務會計師協助確認遺產總額及相關法律、稅務問題，再商議如何分配。美佐子表示，如今已無法親自詢問母親當時的想法，但她很慶幸哥哥願意主動聯絡，沒有在隱瞞她的情況下處理遺產，也希望能把母親留下的財產與過去的金錢往來都釐清，避免日後產生爭議。

遺產 過世 母親 日本

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