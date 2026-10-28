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歐美年輕人熱愛中世紀 復古風潮抗數位焦慮

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
西方年輕世代近年來透過重演中世紀騎士精神、舉辦復古騎行長矛比武等方式，對抗數位過載的焦慮。（Photo by Maria Baranova on Unsplash under C.C License）
西方年輕世代近年來透過重演中世紀騎士精神、舉辦復古騎行長矛比武等方式，對抗數位過載的焦慮。（Photo by Maria Baranova on Unsplash under C.C License）

歐美年輕人正流行中世紀風格？西方年輕世代近年來透過重演中世紀騎士精神、舉辦復古騎行長矛比武等方式，對抗數位過載的焦慮。專家指出，這種「粗獷中世紀主義」(dirtbag medievalism) 不僅是一種反文化潮流，更成為青年群體尋找真實連結與逃離壓力的新出口。

數位時代精神寄託

衛報》報導，這股被稱為中世紀復古風潮的現象，正在歐美年輕族群中迅速蔓延，許多年輕人透過騎乘共享單車模擬古代騎士進行「長矛比武」，藉此尋找現實世界的實體互動。

學者分析，現代社會的高壓與數位環境的碎片化，讓年輕世代對充滿手作感、社群凝聚力，以及簡單邏輯的中世紀生活型態產生強烈的精神共鳴。

這種次文化帶有強烈的遊戲性質與幽默感，其背後反映出當代青年對資本主義與科技疏離感的集體反思。歷史學者指出，中世紀強調集體勞動、工藝精神與面對面社交的模式，正為被螢幕綁架的現代人提供另類的療癒途徑。

自我認同重塑歷史

國家地理雜誌》報導，歐美年輕人並非盲目崇拜浪漫的騎士傳說，而是透過解構與重塑中世紀歷史，作為對抗社會無力感的發聲管道，又稱為「粗獷中世紀主義」。專家強調，無論是透過實體集會、手工藝製作還是角色扮演，年輕人正試圖在充滿不確定性的未來中，重新找回對生活的掌控權。

雖然主流社會對這類次文化的評價褒貶不一，但越來越多的青年正基於尋求獨特性與社群歸屬感等理由，持續擴大這股復古風潮的影響力。如此一來，古老的中世紀歷史元素不僅未被遺忘，反而成為對抗科技焦慮的重要文化武器。

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歐美 年輕人 焦慮 委內瑞拉 強震

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