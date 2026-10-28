日本多地氣溫驟降 札幌、函館、青森下初雪

日本多地因冬季型氣壓分布而降溫，今天上午測得的最低氣溫零下3.8度在青森市的酸湯地區，且當地積雪達22公分。日本氣象廳已經宣布，札幌市、函館市、青森市等地降下初雪。

共同社、青森電視台（ATV）報導，氣象廳今天宣布，東京與近畿地區颳起宣告冬季來臨的「寒風」。秋冬交替之際，首度颳起每秒8公尺以上的北風，氣象廳就會發布颳起「寒風」。

而氣象廳今年宣布東京與近畿地區吹起「寒風」的時間，較去年提早6天。東京都市區今晨5時20分測得最大瞬間風速每秒16.9公尺的西北風；滋賀縣彥根市凌晨2時左右，則測得最大瞬間風速每秒15.2公尺的北北西風。

日本因為冬季型氣壓分布，今天多地氣溫驟降，像是北海道真狩村今天上午觀測到零下2.6度。日本冬季型氣壓分布是指高氣壓與低氣壓分別位於日本西邊與東邊，在氣壓「西高東低」的情況下，位於日本附近的等壓線幾乎呈現南北延伸，將吹起北風且易於降雪。

而北海道的橫津岳、青森縣的岩木山，以及橫跨宮城縣與山形縣的藏王山，還有橫跨石川縣與岐阜縣的白山出現「初冠雪」。根據日本氣象廳定義，「初冠雪」是指8月到隔年7月31日之間山頂附近首度積雪。

北海道的札幌管區氣象台指出，札幌市今年下初雪的日子，較往年平均日期相同，但比去年遲了5天，當地受到相當於12月上旬的寒氣影響。

另外，青森市則睽違16年，首度在10月下初雪。時常在冬季降下大雪的青森市酸湯地區，今天上午10時觀測到22公分積雪。