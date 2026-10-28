首爾最後貧民窟九龍村火勢撲滅 市府目標2027年完成搬遷

位於首爾江南地區、被稱為「最後棚戶區（貧民窟）」的九龍村昨天發生火災，經徹夜搶救已完全撲滅。九龍村近年一直在推動都市更新計畫，目前遷移率已達85.8%，目標明年完成居民搬遷。

根據韓聯社報導，昨天下午3時50分左右，九龍村第2區一處臨時建築發生火災；經過消防人員徹夜搶救，在今天清晨4時39分左右，已將火勢完全撲滅，並解除第1階段消防應變，歷時12小時49分鐘。

此次火災造成1名30多歲女性腿部受到輕傷，除此之外，尚未確認有其他人員傷亡。此外，這次共有居住在第1、2、3區的77戶、107人受災。

九龍村是1970至1980年代，因舉辦奧運等因素推動江南地區開發期間，遭拆遷居民等遷入後形成的未經許可棚戶聚落，面積約相當於40座足球場，劃分為8個區域。村內多為以保溫棉、塑膠布、合板等易燃材料搭建的簡陋棚屋，不僅容易使火勢迅速蔓延，也存在消防車輛難以進入的問題。

且村內各處液化石油氣（LPG）鋼瓶與電線等設施雜亂交錯，也增加了滅火工作困難。今年1月16日，九龍村第4區也曾發生火災，火勢蔓延至鄰近的第5、6區，造成258名居民疏散。

在這次火災中失去住所的災民，將先獲得7天臨時住宿安排，之後則由首爾住宅都市開發公社（SH）研議提供額外臨時居住支援的方案。至於更長期的居住安置措施，則由SH進行研議。

SH在推動九龍村都市更新計畫的過程中，一直向原有居民提出入住臨時安置住宅的方案。相關條件包括全額免除押金，並依收入水準減免60%至100%的租金，原有1000多戶居民中，大多數已接受條件並完成搬遷。

首爾市統計，截至這個月15日，原有1107戶居民中，已有950戶完成搬遷，仍有157戶尚未搬離；SH則掌握目前尚未搬遷的住戶約有140戶。部分居民要求保障都更後的住宅認購權，或改由地區合作住宅模式進行開發。

首爾市計畫在明年上半年完成居民搬遷，並於下半年展開3739戶規模住宅社區的興建工程。不過，由於目前正針對部分尚未搬遷的居民進行遷讓房屋訴訟，搬遷完成時間可能有所調整。