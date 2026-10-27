死亡須提前討論 瑞士安樂死重視自主權與家庭溝通

瑞士重視個人自主權，也將生命末期的選擇視為值得社會共同討論的議題。安養中心主管雷飛從照護經驗出發，探討自主死亡、家庭溝通與緩和醫療，強調及早思考死亡、理解彼此意願，才能在生命終點尊重個人選擇。

面對高齡、癌症與罕見疾病等健康處境，人們承受的衝擊不僅來自疾病本身，包括孤獨、失去生活能力，也有擔心成為家人負擔等複雜的生命感受。位於阿爾高州鄉間的雲能達安養中心（Alterszentrum Mittleres Wynental）護理與照護部主任雷飛（Fredrik Riikonen）指出，瑞士社會對自主死亡的接受度，與其重視個人選擇、直接民主及健康自主權的脈絡相關。

從健康保險的多元選擇，到醫療決策中的個人意願，瑞士人習慣為自己的生活作主。安樂死能否在安養中心執行，也曾多次成為瑞士地方公投討論的議題。雷飛認為，如何面對生命終點，不只是個人的抉擇，也成為社會值得共同討論的議題。瑞士是歐洲特例，這些議題與思考在其他國家並不如此頻繁。

雷飛從工作經驗中體會到，談論死亡，也不代表放棄生命，須及早讓家人有機會理解彼此對疾病、照護、尊嚴與告別的想法。同時在健康時，就為自己準備好相關法律文件與取得安樂死機構的會員資格，這是合法自主死亡重要的第一步，因為安樂死須完全出於自願。

自主死亡只是生命末期的一種選擇，並非唯一的選項。雷飛也強調，思考自己希望如何被照顧，預立醫療決定書也相當重要。瑞士許多重病患者仍在安寧緩和醫療的照護下走完人生最後一程。

當被問及病人希望接受協助自殺，家人卻強烈反對時，雷飛認為，正如人們歡喜準備迎接新生命的到來，也應學習坦然面對生命終將結束的事實，不應該等到最後關頭才匆忙面對。家人是生命中最親近的人，卻也可能因為不捨與恐懼，難以接受親人的決定。透過理解彼此的想法與感受，家人或許未必能完全認同當事人的選擇，卻有機會在尊重個人自主意願的前提下，理解這項決定背後的考量。

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