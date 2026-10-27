活到107歲長壽秘訣曝光！阿嬤天天早餐吃培根蛋 還有這項甜食離不開

英國一名高齡107歲的老奶奶桃樂絲．克雷頓（Dorothy Creighton），近日在親友陪伴下，於漢普郡的安養機構歡度生日。她的人生橫跨一個多世紀，對於如何維持長壽與快樂，她有自己的一套生活哲學。令人意外的是，克雷頓不只強調家庭與人際關係的重要性，還特別提到一項每天早晨必吃的早餐：培根搭配雞蛋。這份看似平凡、甚至有些油膩的早餐，已經陪伴她將近一個世紀，成為她分享長壽生活時不可或缺的一部分。

根據外媒「鏡報」（The Mirror）報導，克雷頓經歷第二次世界大戰、養育3名子女，談起自己的長壽秘訣時表示，想要活得長久又快樂，身邊有一位好伴侶、擁有美滿的家庭，以及讓周遭的人始終保持活力，都是生活中重要的事。除此之外，她也直言，自己每天早上都不能沒有培根和雞蛋，另外還有一種糖果同樣讓她難以割捨，也就是「軟糖寶寶」（Jelly Babies）。這是英國常見的軟糖，外型通常是小嬰兒模樣，口感柔軟、帶有甜味。

從鹹香的培根蛋到甜滋滋的軟糖，令眾人意外的是高齡107歲的克雷頓，其飲食喜好從未刻意追求特殊養生食材，反而展現出按照個人習慣、享受日常飲食，且絕不自我限制的生活態度，呈現對老年生活的另一種想像。

克雷頓出生於英國布里斯托，後來居住在漢普郡霍恩迪恩。回顧童年，她形容自己性格活潑，最喜歡的活動之一，就是跟男孩子一起踢足球。107歲的她從年輕到現在一直都充滿活力，對生活抱持著自己的興趣與喜好。

如今，克雷頓已經成為曾祖母，見證家庭成員一代代成長，也親身經歷了社會與世界的重大變遷。這次生日派對由安養機構中的親友為她準備，驚喜慶祝活動讓她在重要的生命里程碑中，感受到家人與身邊人的陪伴。

不過，克雷頓偏愛培根蛋與軟糖的飲食習慣，雖然成為她分享長壽故事時的有趣亮點，卻不能直接視為延年益壽的科學證據。從公共健康角度來看，培根屬於加工肉品，長期大量攝取可能增加健康風險，實際飲食仍應考量個人健康狀況與整體營養平衡。高齡者的健康與壽命往往受到遺傳、生活環境、身體活動、醫療照護及社會支持等多重因素影響。