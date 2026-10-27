印度德里擬推寶特瓶押金制 鼓勵民眾回收退費

印度德里預計推出一項鼓勵民眾回收寶特瓶的計畫，未來消費者購買寶特瓶裝飲料時，需額外支付1盧比到2盧比的押金，待民眾將空寶特瓶帶到指定地點回收後，便可將押金拿回。

印度快報（Indian Express）指出，計畫的目的是要建立更完善的塑膠垃圾回收系統，鼓勵民眾將「用過即丟」的習慣，轉為「使用後回收」的觀念，德里政府還預計將與學校、社區、非營利組織合作，希望提高民眾的環保意識，並鼓勵大家參與寶特瓶回收計畫。

報導指出，德里政府考慮先從觀光景點試行這項政策，接著再慢慢推廣到整個德里地區；至於押金的收取、退還機制，目前的設計是，民眾在購買相關產品時，需先多支付1盧比到2盧比的押金，飲用後帶著空寶特瓶，到指定地點回收，押金就能退到民眾的帳戶。

印度寶特瓶裝的軟性飲料零售價格，依種類、內容量而有不同，以可口可樂來說，250毫升約20盧比（約新台幣6.83元）、750毫升約40盧比（約新台幣13.66元）、2公升則約95盧比（約新台幣32.43元）。

印度民眾庫瑪（Akash Kumar）在街邊小店選購飲料時接受中央社訪問時表示，目前還沒有碰到飲料漲價（外加寶特瓶押金）的情況，但他希望政府能用不同的方式讓民眾願意回收寶特瓶，而不要用強制收押金的方法。

庫瑪指出，大家生活都不好過，能買個小瓶飲料喝已不容易，為了環保而要加價，實在沒道理，雖然押金可退還，但「如果（退押金）指定地點並非剛好在我的附近，過去要花時間、金錢，去退押金就不划算了，若押金拿不回，等於是飲料漲價，那絕對不是個好消息」。

街邊店家古普塔（Sudhir K. Gupta）接受採訪時表示，目前尚未收到政府相關部門指示，也還不知道寶特瓶押金收法，「但大家本身沒有回收的習慣，現在要特地把寶特瓶拿去回收，我覺得不是好主意」。

古普塔說，買飲料在收費時若要加上押金，感覺上就是東西變貴了，「大家若懶得把寶特瓶拿去回收，也不覺得售價高出來的部分是押金，我的生意可能受影響」。

印度於2022年禁用包括塑膠袋、塑膠杯等一次性塑膠產品，但根據德里政府的報告數據，目前當地每天仍會產生約1500噸的塑膠垃圾。