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民主剛果伊波拉確診破萬例 防疫人員宣導時慘遇襲1人死亡

中央社／ 金夏沙27日綜合外電報導
圖為剛果民主共和國北基伍省，隨著各援助機構加大力度遏制由邦迪布焦毒株引發的伊波拉病毒疫情，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員聚集在一起接種疫苗。資料照。路透社
圖為剛果民主共和國北基伍省，隨著各援助機構加大力度遏制由邦迪布焦毒株引發的伊波拉病毒疫情，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員聚集在一起接種疫苗。資料照。路透社

剛果民主共和國政府今天公布的資料顯示，境內伊波拉確診病例已突破1萬例。另有兩名在東部宣導伊波拉疫情防治的社區衛生工作人員近日遭民眾指控散播病毒，隨後受到攻擊，造成1死1傷。

路透社報導，民主剛果公共衛生研究所最新通報數據顯示，自5月宣布疫情爆發以來，累計確診病例已達1萬60例；本月23日公布的資料指出，致死率約48.6%。

一名地方官員及相關備忘錄表示，攻擊事件的遇害者是一名護理師，曾任職於楚波省（Tshopo）巴夫瓦森德鎮（Bafwasende）的綜合醫院，最近被指派協助提升社區對伊波拉（Ebola）病毒的防治知識。

這起攻擊發生於本月23日下午，當時這名護理師與一名教師同事停下來查看一塊土地，一群在隔壁蓋房子的民眾開始指控他們透過汙染水源散播病毒。

手持開山刀和棍棒的年輕人隨後加入這群憤怒民眾，並對兩人發動攻擊。備忘錄表示，護理師當場死亡，教師則倖存。

民主剛果有8個省正在對抗迅速蔓延的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus），楚波省是其中之一。

針對醫療人員的攻擊，目標還包括參與伊波拉防疫工作的醫院、車輛及工作人員，凸顯在民眾間建立信任的困難。.

剛果 確診 伊波拉疫情

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