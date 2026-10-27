南韓首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火

位於首爾江南地區、被稱為「最後棚戶區（貧民窟）」的九龍村今天發生火災，現場產生大量濃煙，聯外道路也遭到封鎖，不過目前未傳出人員傷亡，總統李在明也指示動員所有可用資源投入滅火。

根據韓聯社報導，九龍村在今天下午3時50分左右發生火災，消防當局接獲「疑似垃圾場發生火災」的通報後出動，已投入51輛消防車輛及168名人員進行滅火。消防當局計劃在撲滅火勢後，立即調查起火原因及傷者人數等情況。

江南區公所的災害警示簡訊顯示「九龍村火災正產生大量濃煙」，並呼籲「居民關閉窗戶，附近車輛請改道行駛」。警方為配合滅火工作，已開始管制九龍村入口道路。

青瓦台首席發言人姜由楨表示，總統李在明今天下午接獲首爾江南區九龍村發生火災的報告後，指示動員所有可用資源投入滅火工作，全力救援當地居民並確保居民安全，也要求務必注意投入火災現場進行滅火工作的消防人員安全。

行政安全部長官尹昊重也指示動員所有可用人力及設備，全力投入人命救援及滅火工作。尹昊重表示，「為避免發生人員傷亡，應迅速疏散附近居民，並盡最大努力防止消防人員在滅火過程中發生安全事故。」他也指示，警方應全力做好火災現場周邊的管制工作。