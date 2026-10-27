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不理女下屬懇求「想回家」…日檢方前高層涉職權性侵 改口並否認犯案

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本大阪地方檢察廳（相當於地檢署）前首長涉嫌在任內性侵酒醉而無法抵抗的女下屬後被問罪。被告先前承認犯案，不過於今天的庭審期間改口，主張無罪。受害女性示意圖。圖／AI生成
日本大阪地方檢察廳（相當於地檢署）前首長涉嫌在任內性侵酒醉而無法抵抗的女下屬後被問罪。被告先前承認犯案，不過於今天的庭審期間改口，主張無罪。受害女性示意圖。圖／AI生成

日本大阪地方檢察廳（相當於地檢署）前首長涉嫌在任內性侵酒醉而無法抵抗的女下屬後被問罪。被告先前承認犯案，不過於今天的庭審期間改口，主張無罪。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，被告北川健太郎目前67歲，曾擔任大阪地方檢察廳檢事正（相當於地檢署檢察長），2018年任內於宿舍內，涉嫌利用職權性侵一名當時因酒醉而無法反抗的女性檢察官，被依準強制性交罪問罪。

大阪地方法院2024年10月首度開庭審理此案，被告表示「不會爭辯」，承認起訴內容並謝罪，不過之後態度丕變，改為主張無罪。過去一段時間，整理爭點與證據的程序持續進行，審理也中斷了兩年。

大阪地院今天就此案第二度開庭審理，被告就起訴內容表示，「我不否認自己曾任大阪地方檢察廳檢事正，也不否認雙方確實發生性行為等事實」，但他接著表示，「我否認她當時處於無法反抗的狀態，並將提出抗辯。」他認為，對方當時並非處於無法反抗或拒絕的狀態，並主張無罪。

檢方則在開庭之初的陳述中主張，「即使部屬表示『我先生很擔心我，我想回家』，前檢事正仍說『這樣一來，你也是我的女人了』，並繼續性行為。即使她一再懇求『我想回家』，他仍未停止。」

對此，被告的辯護律師在開庭陳述中主張，當時「部屬並未反抗，也沒有說出拒絕之類的話」。

包含今天的庭審在內，大阪地院會經過9次審理，預計在2027年3月12日宣判。

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日本 性侵 下屬 大阪

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