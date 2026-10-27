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台灣剝皮辣椒湯麵飄香大馬機場 穆斯林直呼味道超讚

中央社／ 吉隆坡27日專電
交通部觀光署駐吉隆坡辦事處與環亞集團27日在吉隆坡國際機場推出台灣美食與旅遊推廣活動，圖為駐馬代表連玉蘋（右2）、與會貴賓及廚師和展示料理合影。中央社
交通部觀光署駐吉隆坡辦事處與環亞集團27日在吉隆坡國際機場推出台灣美食與旅遊推廣活動，圖為駐馬代表連玉蘋（右2）、與會貴賓及廚師和展示料理合影。中央社

剝皮辣椒是台灣特色食材，如今化身湯麵，飄香馬來西亞吉隆坡國際機場。這碗帶著微辣甘甜滋味的台灣剝皮辣椒湯麵，以獨特風味帶來味覺饗宴，讓品嚐的穆斯林直呼：「味道超讚！」

台灣的剝皮辣椒經過加工與調味，形成微辣中帶著甘甜的特殊風味，過去常用來煮雞湯或搭配其他料理，這次融入湯麵，讓馬來西亞民眾有機會品嚐不同於當地咖哩麵、叻沙的台灣味。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處與環亞集團（Plaza Premium Group）今天合作推出以Waves of Wonder A Taste of Taiwan為主題的台灣美食活動，讓旅客在候機之餘，透過美食認識台灣。

馬來西亞的穆斯林琳恩（Lynn Taib）接受中央社記者訪問表示，她曾在台灣及馬來西亞品嚐台灣美食，喜歡不會過於辛辣的風味，尤其喜愛湯麵，湯頭清爽、不濃膩。

琳恩說，這次品嚐的剝皮辣椒湯麵非常特別，吃起來沒有太多負擔，也帶有她喜歡的微辣滋味，「辣度剛剛好」。

另一名穆斯林德茲（Dezz）也說，台灣剝皮辣椒湯麵味道清爽，香料味不會太重，口感滑順、容易入口，讓他很喜歡。這次體驗的經驗超棒，會再度享用這道台灣美食。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋致詞指出，透過台灣美食、旅遊資訊及互動體驗，希望讓旅客在候機期間認識台灣、感受台灣，進一步將「想去台灣」轉化為「現在就去台灣」。

她說，馬來西亞一直是台灣推廣觀光的重要市場，台灣觀光署推出「轉機入境・好禮等你！」及「免費半日遊」等活動，讓符合資格的轉機旅客把握短暫停留時間走出機場、探索台灣，讓轉機成為認識台灣的旅程。

環亞集團東南亞區域總經理羅振輝（Cavin Loh）指出，藉由美食、文化及旅遊體驗，在吉隆坡國際機場就能感受台灣的魅力，登機前搶先品嚐台灣好滋味。

除了剝皮辣椒湯麵，旅客在吉隆坡國際機場也能品嚐芋頭酥、奶油小太陽酥餅，搭配台灣烏龍茶、高山茶及咖啡，透過台灣主題旅遊展示，進一步認識台灣，為未來旅程尋找靈感。

大馬旅客指出，一碗微辣清爽的剝皮辣椒湯麵，讓候機旅客品嚐到台灣家常食材的不同風貌。這份在吉隆坡國際機場初識的台灣味，也為下一趟赴台旅程留下期待。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處與環亞集團27日推出台灣美食與旅遊推廣活動，展示以台灣特色食材剝皮辣椒製作的湯麵。中央社
交通部觀光署駐吉隆坡辦事處與環亞集團27日推出台灣美食與旅遊推廣活動，展示以台灣特色食材剝皮辣椒製作的湯麵。中央社

機場 穆斯林 吉隆坡 馬來西亞

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