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安樂死非瑞士主流 安養中心看見臨終自主權

中央社／ 蘇黎世27日專電

安樂死在瑞士被視為人生最後一個自主決定。近年來，越來越多州政府開放安養中心實施安樂死。瑞士阿爾高州一所安養中心長照部主任雷飛表示，自主死亡雖有一定的社會接受度，卻非主流，重症患者多為自然死亡，與外界對瑞士安樂死文化的印象有所不同。

中央社採訪位於阿爾高州鄉間的雲能達安養中心（Alterszentrum Mittleres Wynental），長照部主任雷飛（Fredrik Riikonen）提到：「我第一次帶著安樂死執行機構的人員到住戶房間時，有一種帶著死神前往住戶房間的感覺。」

雷飛過去16年在長照部門服務過上千名住戶，陪伴約400人走到生命盡頭，其中只有3人選擇以安樂死結束生命。雷飛指出，瑞士大多數重病患者仍是在安寧緩和醫療的照顧下自然死亡。

他說，自主死亡雖有一定的社會接受度，卻非主流。這個數字與外界對瑞士安樂死文化的印象有所不同。安樂死固然是社會討論的一部分，也有許多人加入安樂死機構，卻不代表這已成為多數人的死亡選擇。

雷飛說，安養中心是許多人晚年生活的居所，也是他們度過生命最後一段路的地方。當住戶決定接受安樂死時，這個原本提供照護與陪伴的空間，也應成為他們告別人生的場所。

他解釋，住戶在新入住時也須清楚說明，協助安樂死也是在安養中心臨終時的一項服務。先決條件為，住戶先自願加入相關安樂死機構成為會員，並預先做好相關文件安排，日後生命走到盡頭時，才有可能在安養中心進行安樂死。

這些文件須由當事人在意識清楚、尚未罹患重病或失智症等狀況下，自主決定並簽名完成。但安樂死的執行者並非安養中心的工作人員，而是由安樂死機構派遣專業人員，整個過程均有嚴格的程序規範。

在瑞士，安樂死並非由他人直接替當事人結束生命。程序完成後，警方也會到安養中心相驗，確認當事人是在自願的情況下做出決定，且最終不論用何種方式走向生命盡頭，均由當事人自己「親自執行」。

為保護住戶隱私，安樂死的安排不會事先告知所有工作人員。整個安養中心只有雷飛知情，他無須向其他員工解釋，避免住戶的私人決定成為眾人議論的話題。

令他印象深刻的是，選擇安樂死的住戶在生命最後一天，往往仍如常生活。他們像平常一樣吃早餐、向熟悉的人打招呼，進行日常活動。從外表看來，那一天與其他日子並無太大不同。

雷飛說：「我的功能只是帶路，並且與他們道別。」安養中心在安樂死過程中的角色是尊重住戶的選擇，同時確保相關程序依規定進行。

安樂死

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