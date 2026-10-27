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泰國機場新規上路！7天開箱檢查927件行李 揪出逾千件違規物

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國廊曼機場行李安檢新規上路7天，檢查927件托運行李，查獲1,122件違規物品。 圖／AI生成
泰國廊曼機場行李安檢新規上路7天，檢查927件托運行李，查獲1,122件違規物品。 圖／AI生成

泰國機場行李安檢規定出現新變化，10月16日起，經授權的安檢人員若有合理理由懷疑托運行李內藏有違禁品或危險物品，即使行李所有人不在場，也可開箱檢查。泰國廊曼國際機場公布，措施上路首7天，共檢查927件托運行李，發現1,122件違禁品或不符合規定的物品，包括行動電源、打火機、電子煙及其他電池裝置。

根據《The Thaiger》報導，這項措施由泰國民航局（CAAT）推出，旨在防止違禁品及可能危害飛航安全的物品進入飛機貨艙。根據規定，安檢人員開箱時須全程錄影，並在行李內放置「行李檢查通知單」，告知旅客行李曾接受檢查，讓過程留下紀錄，以利追蹤及釐清責任。

廊曼機場代理主任波蓬（Pokpong Suwanmolee）表示，若有合理理由懷疑托運行李內含違禁品，安檢人員即可依規定開箱。他呼籲旅客出發前仔細檢查行李，確認符合航空安全規定。

機場提醒，行動電源及備用鋰電池必須放在手提行李內，不得放入托運行李，並須遵守相關容量限制及航空公司規定。此外，護照、重要文件、貴重物品及個人必需品也建議隨身攜帶，避免行李受檢或發生其他狀況時造成不便。

廊曼機場表示，後續將持續執行新制，並呼籲旅客配合相關作業，事先確認行李內容及電池攜帶規定，以免影響行程。

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泰國 行李 機場 民航局 安檢

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