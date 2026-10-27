日本漫畫巨匠千葉徹彌87歲逝世「小拳王」寫下經典

以經典拳擊漫畫「小拳王」（あしたのジョー）聞名的日本漫畫家千葉徹彌傳出辭世消息，享壽87歲。他一生創作多部膾炙人口的運動漫畫，2024年成為日本首位獲頒文化勳章的漫畫家，對日本漫畫發展影響深遠。

日本體育報知報導，千葉徹彌於22日在東京的醫院逝世，葬禮已由家屬舉行，出版社「講談社」正在研擬舉辦追思會。

千葉徹彌自2015年12月起在漫畫雜誌Big Comic連載自傳性作品「悠悠哉哉日記」（ひねもすのたり日記），今年9月因身體不適宣布暫停連載，個人部落格最後一次更新則是在8月17日。

千葉徹彌1939年1月11日出生於東京築地，幼年時隨家人前往當時日本統治下的滿洲，並在奉天（現中國遼寧省瀋陽市）度過童年。1945年日本戰敗時，他年僅6歲，原本生活相對優渥的一家人頓時陷入困境。

為了返回日本，千葉一家曾躲藏在父親一名中國友人家中的閣樓，過著食物匱乏、無法自由外出的生活。千葉徹彌為了讓弟弟們開心，開始在紙片上畫圖、編故事。他在多年後回憶，這段經歷正是自己走上漫畫創作之路的起點。

1946年返回日本後，一家人生活仍相當困苦，父母甚至必須節省自己的食物養育孩子。戰爭與貧困的經歷，也成為千葉徹彌日後描繪人性、挫折與成長的重要養分。

千葉徹彌1956年仍就讀高中時，以出租漫畫作品正式出道，1958年開始連載少女漫畫「媽媽的小提琴」，1961年以棒球漫畫「誓言的魔球」進軍週刊少年漫畫雜誌，隨後陸續推出多部人氣作品。

讓他奠定日本漫畫大師地位的代表作，是1967年12月開始在「週刊少年Magazine」連載的「小拳王」（あしたのジョー）。這部作品由梶原一騎以「高森朝雄」為筆名撰寫原作、千葉徹彌負責作畫，描寫出身社會底層的少年矢吹丈接觸拳擊後，透過與宿敵的激烈對決逐漸成長的故事。

作品推出後迅速獲得年輕世代熱烈支持，甚至引發社會現象。當故事中的拳擊手石徹在比賽後喪命時，講談社還真的為這名虛構角色舉辦葬禮，吸引數百名粉絲出席。

「小拳王」不僅受到一般讀者喜愛，也對作家三島由紀夫、詩人寺山修司等文化界人士產生影響。作品單行本累計發行量超過2000萬冊，改編電視動畫最高收視率達31.6%。

不過，長期連載也讓千葉徹彌承受巨大壓力。他曾因十二指腸潰瘍住院，被迫暫停創作，並在受訪時坦言，曾無數次自問「為什麼要畫漫畫？生命和漫畫，到底哪一個比較重要？」

1973年「小拳王」迎來完結，主角矢吹丈坐在拳擊擂台角落，彷彿燃燒殆盡、化為一片純白灰燼的畫面，成為日本漫畫史上的經典場景。千葉徹彌日後回憶，當時自己也有燃燒殆盡的感覺，因此將內心感受直接畫進作品。

除了「小拳王」，千葉徹彌也創作以劍道為題材的「好小子」（おれは鉄兵）、相撲漫畫「大個子」（のたり松太郎），以及高爾夫漫畫「新好小子」（あした天気になあれ）等作品。他擅長透過體育競技描繪人物性格、人際關係與成長歷程，對日本運動漫畫的發展具有深遠影響。

千葉徹彌1976年以「好小子」獲得講談社出版文化賞，隔年再憑「大個子」獲頒小學館漫畫賞。2002年獲頒紫綬褒章、2012年獲頒旭日小綬章，2014年獲選為文化功勞者。

2024年，千葉徹彌成為日本首位獲頒文化勳章的漫畫家，象徵漫畫從大眾娛樂逐漸發展為受到國家高度肯定的重要文化藝術。