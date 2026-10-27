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日本北九州女子當街被刺傷及內臟 男嫌落網否認犯案

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本北九州市小倉北區的街頭本月25日清晨有一名25歲女性被刀械刺中。 示意圖／ingimage
日本北九州市小倉北區的街頭本月25日清晨有一名25歲女性被刀械刺中。 示意圖／ingimage

日本北九州市小倉北區的街頭本月25日清晨有一名25歲女性被刀械刺中，傷勢嚴重。事發兩天之後，警方今天逮捕涉嫌襲擊這名女子的男性犯嫌。而52歲犯嫌則否認犯案。

日本RKB每日放送報導，犯嫌職業不明，住在北九州市小倉北區淺野地區。他本月25日清晨4時30分左右，涉嫌在小倉北區古船場町的步道持刀刺傷並試圖殺害這名女子。事發地點位在遊客常去的旦過市場。

福岡縣警方表示，遇襲女子左側的腰部受傷，儘管傷及內臟，但仍有意識。她遇襲後向警方說明，「不認識對方，當時對方突然從背後刺我」。

這名女子遇襲後，逃到附近的便利商店求助，便利商店店員因此按下緊急按鈕通報保全公司與報警。

警方表示，犯嫌疑似徒步從現場逃逸，警方調閱監視器畫面接力追查犯嫌後，研判這名男子涉案。

犯嫌面對調查時表示，「我不懂，不知道」等，否認犯案。

警方正在詳細調查犯案經過。

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