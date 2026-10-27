日本低利房貸助投機客發大財？偷做民宿暴利驚人 違規格局送審全過關

日本政府為協助民眾成家設立的長期固定低利房貸「Flat 35」，如今竟淪為不肖人士套利的工具！據日媒「Diamond Online」報導，會計檢查院日前公布調查，在2023至2024年度案件中，有高達64件、融資總額突破30億日圓（約台幣6億元）的惡意詐貸案。這項嚴格規定「僅限本人或親屬實際自住」的低利政策房貸，被大批投機客暗中挪作商業牟利，其中25件偷轉為非法民宿與旅館，另有39件挪作店面與辦公室，甚至有透天厝1樓直接開起拉麵店營業。

鋌而走險鑽漏洞的背後，全因暴利過於誘人。相較於高利率的商業投資貸款，Flat 35年利率極低。以貸款8000萬日圓（約台幣1700萬元）為例，年息甚至不到90萬日圓（約台幣19萬元），違規包棟轉作民宿每晚收費6萬多日圓，營業幾天就能賺回整年利息。

在暴利誘惑下，不少投資客勾結不肖房仲「假自住真投資」，甚至連部分在日獲得永住權的外籍人士也涉入其中。荒謬的是，有案例在送審格局圖上就已標示點餐吧台，或申貸前早已取得旅館許可，卻全數成功闖關。

但天下沒有白吃的午餐，一旦東窗事發代價極為慘痛。主管機關住宅金融支援機構已展開鐵腕處置，強制要求違規者「一次性全額清償」數千萬日圓的剩餘貸款。若無力即刻還款，房產將直接面臨查封拍賣並宣告破產。此外，違規者還涉及詐領房貸扣除額與逃漏稅責任。涉案的外籍人士更可能因重大違法詐貸，遭撤銷永住權，得不償失。