衛星網路助非法採金！聯合國擬立新法

高科技為非作歹！非法採金集團不只使用挖土機，現在連衛星網路、無人機及社群平台都派上用場，罪行擴大到武裝威嚇與衝突。美洲人權委員會警告，犯罪組織正利用新科技深入偏遠雨林，甚至透過TikTok販售採金用的有毒汞，隨著環境犯罪日益跨國化，聯合國日前以83票贊成、12票反對，通過啟動環境犯罪國際議定書談判，試圖填補現有法律漏洞。

非法採礦也靠衛星

根據《星報》報導，美洲人權委員會旗下經濟、社會、文化及環境權利特別報告員辦公室（REDESCA）指出，衛星網路、無人機及數位平台，正成為拉丁美洲犯罪集團的新工具，過去偏遠礦區缺乏通訊設施，如今透過Starlink等衛星網路服務，非法採礦者也能協調運輸、付款與人員調度，用高科技提高犯罪效率。

無人機的用途同樣不再侷限於拍攝地形，部分武裝團體已用來監視領地、威嚇居民，根據武裝衝突地點與事件資料計畫（ACLED）統計，拉丁美洲自2018年以來，約發生670起涉及武裝無人機的事件，其中超過72%集中在2025年1月至2026年8月，這項數據涵蓋各類武裝衝突。

更令人意外的是，犯罪活動連社群平台都不放過，巴西聯邦檢察署調查發現，TikTok上有3個帳號、共108則貼文涉嫌販售汞，累計觀看超過580萬次，汞常被用於分離金礦中的黃金，但也可能流入河川、累積於魚類體內，危害當地居民健康。

聯合國擬訂新規範

面對環境犯罪日益科技化，聯合國《打擊跨國組織犯罪公約》第13屆締約方會議日前在奧地利維也納通過決議，同意成立專責委員會，啟動環境犯罪議定書談判。

根據國際永續發展研究所的會議紀錄，這項決議以83票贊成、12票反對、27票棄權通過，未來將討論非法採礦、礦產走私、非法伐木及廢棄物交易等犯罪，盼加強各國司法合作，談判委員會預計舉行4輪會議，最快2028年提出草案，但目前尚未形成具法律拘束力的新議定書。

美洲人權委員會也呼籲各國加強追查科技設備的最終使用者，要求科技及電信企業評估產品是否遭犯罪集團利用，不過，同樣的衛星影像與無人機，也是環保團體追查非法採礦的重要工具，若一味限制使用，反而可能影響當地社區自保，阻止犯罪集團利用科技擴張勢力，同時保留合法監測用途，已成為各國接下來必須面對的難題。

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