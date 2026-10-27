快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

萬人受洗活動席捲美國 聖地牙哥迎信仰復興

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
聖地牙哥近日舉行一場大規模的公開受洗活動，吸引了數千名民眾齊聚海灘共襄盛舉。（Photo from Movement San Diego Facebook）
聖地牙哥近日舉行一場大規模的公開受洗活動，吸引了數千名民眾齊聚海灘共襄盛舉。（Photo from Movement San Diego Facebook）

美國信仰復興浪潮正持續蔓延！聖地牙哥近日舉行一場大規模的公開受洗活動，吸引了數千名民眾齊聚海灘共襄盛舉，展現出強烈的宗教熱情與社會凝聚力。主辦單位指出，這場活動旨在透過集體信仰儀式引導民眾尋求靈性救贖，並凸顯年輕世代對傳統價值的重新回歸。

大規模集體受洗

Crosswalk》報導，這場在加州聖地牙哥舉行的信仰復興運動，吸引了數千名信徒前往海灘參加戶外佈道聚會。活動現場氣氛莊嚴而熱烈，許多牧師與志工在海浪中為成群結隊的民眾洗禮，象徵著個人生命更新與對基督信仰的堅定承諾。

據報導，這類大型戶外信仰活動迅速在社群媒體上引發關注，並吸引大量年輕族群參與。宗教觀察家指出，當前社會面臨諸多不確定性與心理壓力，促使越來越多民眾轉向宗教尋求心靈寄託與群體支持。

信仰復興生命轉變

基督教廣播網》報導，活動發起人強調，每一次的受洗都代表著一個生命的改變與新起點，而這波復興浪潮不僅限於特定地區，更正逐漸擴散至全美各大城市。現場，許多年輕參與者分享個人見證，並強調信仰幫助他們走出生命中的低谷。

如今，儘管現代社會的世俗化趨勢依然明顯，但這類大型基督教復興活動的熱絡，顯示傳統宗教在當代青年群體中仍具備強大的吸引力與凝聚力，並為美國社會注入更多的靈性動力。

【更多精采內容，詳見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中激戰川普重提911 指對手恐怖分子

AI財富浪潮帶動美國慈善捐贈 資金流向備受關注

飛彈與麵包 歐洲暴動敲響台灣警鐘

媽祖也愛LV？ 台史博、故宮接力推特展 奧運戰袍亮相

相關新聞

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

彭博報導，全球人工智慧巨頭Anthropic 26日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開發行（IPO）申請文件，內容警告全球絕大多數先進晶片仍集中在台灣製造，主要由台積電生產，一旦台灣發生軍事衝突、遭到封鎖、經濟脅迫或天然災害，都可能嚴重衝擊全球先進晶片供應，影響甚至持續數年。

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

為省油錢帶40公升汽油跨國度蜜月！新婚夫妻曼谷違停驚動拆彈小組 慘遭罰款

馬來西亞一對新婚夫妻開車前往泰國度蜜月，為了節省油錢，竟在汽車後車廂放了7桶、共約40公升的汽油，沒想到卻在曼谷引發維安警報。事發當時，曼谷正舉辦國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會，維安措施相當嚴格，這對夫妻卻將車輛違規停放在曼谷市中心的人行道上，驚動拆彈小組到場戒備並進行搜索，意外發現後車廂的大量汽油。最後證實只是一場誤會，但夫妻倆仍因違規停車，遭罰款2000泰銖（約新台幣1940元）。

美期中選舉倒數7天！川普祭3千萬元舉報金抓舞弊 領錢條件曝光

金融時報報導，美國期中選舉倒數一周之際，美國總統川普宣布懸賞100萬美元（約新台幣3185萬元）徵求選舉舞弊線索，此前他才稱巴西總統決選疑似遭到操弄。這場期中選舉攸關美國國會權力版圖，一旦共和黨失去參眾兩院控制權，川普未來推動政策議程恐將面臨更大阻力。

巴西總統驚天逆轉勝！川普質疑大選舞弊 盟友波索納洛轉彎認敗

華盛頓郵報報導，巴西25日進行總統大選決選，左派現任總統魯拉出乎意料擊敗美國總統川普的盟友佛拉維歐．波索納洛，成為巴西1989年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。對此，川普26日稱「看起來又是一場遭到操弄的選舉」，但也暗示不會出手相助；幾分鐘後，原先揚言尋求選舉無效的波索納洛實際承認敗選。

Anthropic半年虧810億美元、恐提前籌資 近半營收靠三大科技巨人

Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。這家Claude開發商近半營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路，三家公司既是金主和供應商，也是競爭對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。