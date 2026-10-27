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萬人受洗活動席捲美國 聖地牙哥迎信仰復興
美國信仰復興浪潮正持續蔓延！聖地牙哥近日舉行一場大規模的公開受洗活動，吸引了數千名民眾齊聚海灘共襄盛舉，展現出強烈的宗教熱情與社會凝聚力。主辦單位指出，這場活動旨在透過集體信仰儀式引導民眾尋求靈性救贖，並凸顯年輕世代對傳統價值的重新回歸。
大規模集體受洗
《Crosswalk》報導，這場在加州聖地牙哥舉行的信仰復興運動，吸引了數千名信徒前往海灘參加戶外佈道聚會。活動現場氣氛莊嚴而熱烈，許多牧師與志工在海浪中為成群結隊的民眾洗禮，象徵著個人生命更新與對基督信仰的堅定承諾。
據報導，這類大型戶外信仰活動迅速在社群媒體上引發關注，並吸引大量年輕族群參與。宗教觀察家指出，當前社會面臨諸多不確定性與心理壓力，促使越來越多民眾轉向宗教尋求心靈寄託與群體支持。
信仰復興生命轉變
《基督教廣播網》報導，活動發起人強調，每一次的受洗都代表著一個生命的改變與新起點，而這波復興浪潮不僅限於特定地區，更正逐漸擴散至全美各大城市。現場，許多年輕參與者分享個人見證，並強調信仰幫助他們走出生命中的低谷。
如今，儘管現代社會的世俗化趨勢依然明顯，但這類大型基督教復興活動的熱絡，顯示傳統宗教在當代青年群體中仍具備強大的吸引力與凝聚力，並為美國社會注入更多的靈性動力。
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