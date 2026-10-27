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台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聯合新聞網／ 綜合報導
日本樂天集團（Rakuten）旗下訂房平台「樂天旅遊」（Rakuten Travel）驚傳大規模個資外洩。 路透資料照
日本樂天集團（Rakuten）旗下訂房平台「樂天旅遊」（Rakuten Travel）驚傳大規模個資外洩。 路透資料照

愛旅遊的民眾務必提高警覺！據日媒TBS NEWS DIG報導，電商巨頭樂天集團（Rakuten）26日緊急宣布，旗下訂房平台「樂天旅遊」（Rakuten Travel）遭到外部非法入侵，海外飯店預訂頁面驚傳大規模個資外洩，受影響人數估計最高達260萬人。尤其針對海外觀光客設計的各國語言預訂系統也同步中鏢，恐有高達86萬筆外籍用戶的電子信箱等個資外洩，讓不少愛去日本玩的外國旅客膽戰心驚。

樂天集團說明，系統早於上（9）月10日便偵測到海外飯店預訂頁面出現異常，清查後發現登入使用者的姓名、電子信箱與電話號碼恐已外洩，總數最高達260萬件；其中已完成預約的旅客中，更有約3萬6000筆信用卡號後4碼及有效期限外流。

雪上加霜的是，官方在本月20日又於外國人專用的多語系訂房網站偵測到入侵跡象，可能有約86萬筆電子信箱等個資面臨外流風險。官方雖強調完整卡號與密碼均未外洩，且暫未發現被盜刷的情形，但外籍旅客的資料安全顯然已亮起紅燈。

這起跨國資安漏洞隨即在網路引發炎上。許多網友氣憤指出，現在亞馬遜、Yodobashi.com與Ticket Pia等電商和售票平台為了結帳流暢、刺激消費，往往強制使用者輸入信用卡卡號，出事卻由消費者承擔風險，多人憤慨質疑：「為何不能每次購買輸入、結帳完就刪除？平台強制大家綁定信用卡，一旦被駭，到底要怎麼負責？」呼籲各大預訂系統應全面檢討強制存留卡號的作法。

樂天 訂房 個資 日本 觀光旅遊 資料外洩

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