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曾開38年戰鬥機！75歲退役飛官轉行星巴克店員 靠「空戰直覺」圈粉無數

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自衛隊飛官退休後，改當星巴克店員開啟職涯第二春。 路透
一名自衛隊飛官退休後，改當星巴克店員開啟職涯第二春。 路透

據日媒「FNN」報導，在北海道札幌市中心的星巴克門市裡，75歲的店員澀谷正勝總是掛著親切笑容熟練地幫客人點餐，胸前名牌寫著「喬治」（George）。令人意想不到的是，這位店員過去曾是守護日本領空長達38年的航空自衛隊F-15戰鬥機飛行員，「喬治」正是他當年出任務時的飛行代號。

55歲退休後，他在親友鼓勵下於60多歲跨界踏入咖啡業，如今已任職8年。談及年過七旬仍維持每週工作5天的動力，他坦言除了賺取生活開銷外，心中更有著對這份工作的強烈熱忱與成就感。

從戰機座艙轉戰咖啡收銀台，澀谷將昔日的空戰直覺轉化為待客之道。他表示，過去在駕駛艙裡必須同時掌握高度、速度並緊盯敵機距離，如今他把這套多工觀察力運用在點餐櫃台，透過觀察客人的神情步態，預先推敲對方需要的飲品與服務，且能以流利的英語為外國客人點餐。這份敏銳細膩的待客技巧讓他獲得代表卓越服務技巧的特殊名牌認證，連年齡相差超過50歲的22歲年輕同事都由衷佩服：「喬治自然的親和力總能擄獲客人的心，是我的榜樣！」店經理更盛讚他超強的魅力讓所有顧客和夥伴都成了粉絲。

在日本高齡少子化的浪潮下，澀谷在咖啡香中開創了第二職涯。談起未來的期許，他笑著表示希望能讓更多客人愛上這間門市、忍不住想再次光顧，並豪邁立下全新人生目標：「只要身體允許，我想繼續享受這份美好，目標做到90歲！」

星巴克 飛官 自衛隊 店員 北海道 日本

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