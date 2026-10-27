全球最危險星巴克！與北韓前線僅隔1.5公里 位於3巨砲射程內

南韓有一家堪稱「全球最危險」的星巴克！這間在2024年11月開幕的門市座落於首爾近郊的金浦軍事管制區內，民眾想進店喝杯咖啡，還得先通過嚴格的南韓軍方檢查哨。不過，更讓人捏把冷汗的是，隔著江水僅1.5公里外的北韓前線陣地，竟被日媒鏡頭直擊部署了至少3門大砲，且砲口全數瞄準南韓，形成「一邊喝拿鐵、一邊與敵軍砲管對望」的戰地奇景。

據日媒「富士新聞網」報導，採訪團隊26日登上金浦當地的展望台觀測，透過長焦鏡頭清楚拍下對岸北韓陣地的軍事動態。北韓在邊境至少架設了3門火砲，且砲口不偏不倚直直對準南韓方向。鏡頭甚至捕捉到一名貌似北韓軍人的身影手持紅旗用力揮動，巨大砲身便隨著旗號指示同步調校轉動。南韓媒體指出，該型火砲的最大射程可達24公里，整間星巴克門市與周邊區域完全處在毀滅性的射程範圍內。

與此同時，邊境的火藥味也正急遽升高。同日上午，隔壁的仁川喬桐島方向也觀測到北韓境內接連傳出多次劇烈爆炸與煙塵。近期北韓持續在兩韓交界大興土木，加速興建高牆、架設鐵絲網並進行要塞化工程，邊境氣氛極度緊繃。

這間主打能飽覽北韓神秘風貌的「邊境星巴克」，位於金浦市愛妓峰（Aegibong）和平生態公園瞭望台旁，無論在國際媒體或政治、經濟、觀光各方面都充滿爭議和話題。