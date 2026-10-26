西班牙巴士墜落20公尺山坡釀83傷 其中7人傷重

西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納與赫羅納之間的陡峭山路上，昨天發生一起巴士與轎車碰撞事故，巴士隨後衝出路面墜落山坡，造成83人受傷，其中7人傷重。

天空新聞網（Sky News）報導，相關當局指出，這輛長途巴士在巴塞隆納（Barcelona）和赫羅納（Girona）之間的城鎮福加斯德蒙克盧斯（Fogars deMontclus）一條山路上衝出路面，墜入陡峭的峽谷。

當地政府表示，公車在狹窄彎曲的道路上失控，墜落約20公尺深的路旁斜坡。

加泰隆尼亞（Catalonia）緊急服務機構指出，這起車禍總計造成83人受傷，其中24人送醫治療，7人傷勢嚴重。

報導指出，現場共出動23輛救護車、2架醫療直升機，以及心理支持與救援團隊。

加泰隆尼亞消防隊表示，將派遣無人機和搜救犬到現場，並在巴士周圍展開「密集搜尋」，以確保沒有遺漏任何傷亡人員。

加泰隆尼亞警方也封鎖了發生事故的BV-5114公路部分路段，並表示正在調查事故發生的原因。