印尼霾害影響趨緩 大馬柔佛州學校復課

福斯新聞報導，美國一項歷時10年的研究發現，65歲以上長者若經常在白天小睡，罹患失智症的風險可能較高，其中幾乎每天或每天都會小睡的人，失智症風險比很少或從不小睡者高出48%；經常不自覺睡著的人，風險也增加39%。不過，研究人員強調，這不代表白天小睡會導致失智症，反而可能是大腦開始出現變化的早期警訊，相關徵兆甚至可能在正式確診的數年前就已出現。

2026-10-26 14:59