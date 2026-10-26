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印尼霾害影響趨緩 大馬柔佛州學校復課

中央社／ 吉隆坡26日綜合外電報導

印尼野火造成有毒霧霾，波及馬來西亞等鄰國，在霾害持續數週後，大馬南部柔佛州學校今天恢復上課，因為當地空氣品質有所改善。

法新社報導，這次停課是因為區域性霧霾危機席捲東南亞多地，尤其馬來西亞和新加坡，這場危機造成呼吸道不適通報激增，也加劇外交緊張局勢。

馬來西亞最南端柔佛州（Johor）今天起分階段恢復實體教學，該州之前因霧霾而停課10天，影響超過1000所學校、約60萬名學生。

柔佛州教育與資訊委員會主席穆罕默德（Muhammad Naqib Md Ghazali）表示，當局評估全州各地空氣品質數據及健康風險後，作出復課決定。

他昨天在聲明中指出，週一（26日）和週二（27日）兩天只讓參加考試的學生到校。如果空氣品質持續改善，預計週三（28日）將全面恢復正常運作。

印尼數月來一直努力控制野火，根據森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）統計，截至9月為止的9個月內，受火災影響土地已超過190萬公頃。

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