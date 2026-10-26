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新加坡2029年起 法定退休年齡提高至65歲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡自2029年元旦起，法定退休年齡由64歲提高至65歲，比原定計畫提早一年實施。路透
新加坡自2029年元旦起，法定退休年齡由64歲提高至65歲，比原定計畫提早一年實施。路透

新加坡自2029年元旦起，將法定退休年齡由64歲提高至65歲，再就業年齡則由69歲提高至70歲，以因應高齡化社會，建立年齡友善、多元的職場環境。實施時間較原定時程提早一年。

對於到達法定退休年齡和再就業年齡後，仍繼續工作者，將配套減輕稅負，讓這些人的實際收入增加。

新加坡2025年7月成立一個由勞方、資方、政府人力部等三方代表組成的工作小組，審視、重新修訂年長者就業策略。工作小組26日宣布，他們做成的前述建議已被政府同意採納。

政府也將提高雇主須給付的「就業協助金」（EAP）上下限金額，使之反映近年的薪資成長。新加坡的雇主針對達到再就業年齡、卻未能為其找到適當職位的員工，必須一次性的給付「就業協助金」。

這筆錢旨在幫助未能馬上銜接新工作的勞工，暫時支應生活所需。提高EAP金額，希望確保他們能得到足夠的支持。

三方工作小組的政策建議報告特別點出，相較於彈性工時、彈性工作地點，目前對於彈性工作量的安排，還不夠普遍。政府該成立新的辦公室聚焦推廣彈性工作量，為年長者續留職場提供誘因。

企業在新加坡僱用60歲以上、月薪低於4,000星元（10萬台幣）的員工，目前可由政府的「年長者就業抵減」方案，最高可獲得員工薪資7%扣抵。方案明年底到期後，工作小組建議接著推出「再就業抵減」方案，持續鼓勵雇主留住年長員工。

新加坡 年齡 長者

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