韓國首爾應對萬聖節人潮 梨泰院、弘大等地加強管制

萬聖節即將到來，尤其今年萬聖節適逢星期六，首爾市政府為了管控梨泰院、弘大等地的人潮祭出多項措施，包括設置災害安全現場指揮中心巴士，並實施車輛管制、行人動線分流等。

在2022年梨泰院踩踏事故即將滿4年之際，首爾市政府將10月23日至11月1日，為期10天指定為「萬聖節特別對策期間」，加強梨泰院、弘大、聖水等預期人潮聚集的10個自治區、14個地區的安全管理。

首爾市今天發布新聞稿表示，今年萬聖節10月31日適逢週六，加上近期訪韓外國旅客呈現增加趨勢，預計梨泰院、弘大、聖水等主要繁華商圈將湧入大量人潮。

首爾市將於10月31日至11月1日，在梨泰院一帶的綠莎坪廣場部署特殊通訊設備、視訊會議系統及車外高功率擴音器的「災害安全現場指揮中心巴士」，作為現場指揮及引導市民疏散的據點。

首爾市為及早發現人潮聚集風險並迅速應對，將運用AI人潮偵測監視器、首爾即時城市數據及無人機等先進監控設備。首爾市也將依據各地區特性，實施道路管制、行人動線分流及店家排隊人龍管理等現場安全措施，確保行人通行空間。

尤其在萬聖節當天，首爾市將針對預期人潮密集的梨泰院及弘大一帶實施車輛管制，增加行人通行空間。梨泰院路將全面封閉，弘大夜店街則將管制一個車道，改作行人通行空間。

在梨泰院世界飲食文化街等狹窄巷弄，將設置單向通行引導線及折疊式隔離設施，區隔行人動線。此外，為避免夜店等熱門店家前的排隊人龍妨礙行人通行，將設置排隊隔離帶並實施特別檢查。

首爾市長吳世勳表示，萬聖節即將到來，預計將有大大小小的活動及人潮聚集，因此最重要的是將市民安全放在第一位，從事前準備到現場管理都必須徹底做好因應措施。他也要求與警方、消防、自治區及醫療機構等相關單位維持緊密合作體系，迅速應對人潮聚集狀況，全力確保市民安全。