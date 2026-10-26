日本將棋女流四冠西山朋佳 明年4月成首位女性職業棋士

日本將棋女流四冠西山朋佳今天舉行記者會，宣布將行使因累計獲得5期白玲頭銜而取得的職業棋士編入資格，她將成為日本將棋界史上首位女性職業棋士。

日本放送協會（NHK）、ABEMA TIMES報導，西山朋佳已向日本將棋聯盟提出編入申請並獲受理，將於2027年4月1日以四段身分編入，參加職業棋士的正式賽事，同時繼續以女流棋士身分參賽。

西山朋佳10月10日在第6期白玲戰七番勝負中成功衛冕，第5度奪得白玲頭銜，取得「女王白玲」資格，也符合日本將棋聯盟去年新設的規定，即累計獲得5期白玲頭銜者，可取得職業棋士編入資格。

西山在衛冕後一度對是否行使資格抱持審慎態度，但她於申請期限當天、也就是今天舉行的記者會上，正式公布決定行使這項權利。

她已向日本將棋聯盟提出轉任申請，並獲得受理，這也意味著日本史上首位女性職業棋士即將誕生。西山朋佳將於明年4月1日起正式成為段位四段的職業棋士，但她也將繼續以女流棋士的身分參賽。

西山曾進入培養職業棋士的獎勵會，一路晉升至最高段位三段，卻未能成為職業棋士，2021年退會，改以女流棋士身分出道，其後也報考過職業棋士編入考試。如今藉由衛冕白玲，她多年來追求的職業棋士之路終於實現。

根據新規定，西山編入後將同時兼任職業棋士與女流棋士，參加職業棋士棋戰時以四段身分出賽，參加女流棋戰時則可使用現有頭銜等稱號。不過，規定不允許棋士只挑選特定棋戰參賽或缺賽。此外，若10年內未能脫離自由級，將失去職業棋士資格，但仍保有女流棋士資格。西山在記者會上也表示，將以兼顧兩種身分為目標。

談到做出決定的原因，西山朋佳表示，「我心裡留下的想法，是想和更強的對手對弈，想挑戰更高的境界。我想珍惜這份心情，因此做出了決定」。

她補充，「女流棋士已有50多年歷史，是前輩女流棋士們一步步累積，才有了這段歷史。我也認知到，自己今後肩負著努力刷新這份成就的責任。未來我仍會專注於每一局對弈，全力以赴」。

日本將棋聯盟會長清水市代表示歡迎，認為這是「展現將棋界新可能性、意義深遠的事」。西山打開了前人未曾開啟的大門，她在新階段的表現備受關注。