長者注意！美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

福斯新聞報導，美國一項歷時10年的研究發現，65歲以上長者若經常在白天小睡，罹患失智症的風險可能較高，其中幾乎每天或每天都會小睡的人，失智症風險比很少或從不小睡者高出48%；經常不自覺睡著的人，風險也增加39%。不過，研究人員強調，這不代表白天小睡會導致失智症，反而可能是大腦開始出現變化的早期警訊，相關徵兆甚至可能在正式確診的數年前就已出現。

這項研究由美國約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）進行，成果發表於《老年學期刊：醫學科學》（The Journal of Gerontology: Medical Sciences）。研究團隊自2013年起追蹤近1000名65歲以上成年人，這些人在研究開始時均未出現記憶力或認知能力問題。經過10年追蹤，研究人員發現，白天小睡的頻率、時間長短，以及是否不自覺睡著，都與長期腦部健康有關。

研究數據顯示，幾乎每天或每天都會在白天小睡的長者，相較於很少或從不小睡者，罹患失智症的風險高出48%；不自覺睡著的長者，風險則高出39%。此外，即使將其他健康因素納入統計調整，每次白天小睡不超過30分鐘的人，失智症風險仍高出40%。至於小睡超過30分鐘的人，研究人員將夜間睡眠情況納入考量後，發現白天小睡與失智症風險之間的關聯有所減弱。

研究人員進一步將夜間睡眠時間、白天嗜睡程度及睡眠呼吸中止症相關指標納入統計分析，發現經常在白天小睡及無意間睡著，仍與較高的失智症風險有關。

研究作者、布隆伯格公共衛生學院教授史皮拉（Adam Spira）及博士後研究員江克寧（Kening Jiang，音譯）指出，評估白天小睡的習慣不能只看睡多久，也應考慮小睡頻率及是否出於自願。他們表示，這項長期追蹤研究提供重要證據，顯示老年人頻繁在白天小睡及非自願地睡著，都與日後較高的失智症風險有關。

兩人解釋，白天小睡與夜間睡眠密切相關，白天小睡可能是為了彌補夜間睡眠不足，但也可能降低夜間的睡眠需求，進而干擾夜間睡眠，而夜間睡眠障礙也是失智症的重要潛在風險因素之一。

不過，研究人員強調，白天小睡不一定會造成腦部變化，反而可能是大腦已經出現潛在變化的徵兆。由於負責調節清醒狀態的腦部區域，可能在失智症早期便開始退化，導致長者白天更容易疲倦、頻繁打瞌睡。

為了進一步確認，研究團隊排除研究開始後前5年內罹患失智症的參與者，重新分析數據。結果發現，頻繁在白天小睡及不自覺睡著與失智症之間的關聯依然同樣顯著，顯示這些睡眠習慣的改變，可能早在正式確診失智症的數年前就已出現。

研究團隊也提醒，這是一項觀察性研究，並未直接介入或改變參與者的白天小睡習慣，因此無法證明白天小睡會導致失智症，也無法確認改變小睡習慣是否能降低患病風險。不過，研究結果顯示，長者白天小睡的模式可能有助於判斷未來的失智症風險，尤其當小睡變得更加頻繁，或經常不自覺睡著時，值得特別留意。